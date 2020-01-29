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Rusya ve Çin corona virüse karşı beraber çalışacak
Dünya genelinde büyük korkuya neden olan Korona virüsüne karşı Rus ve Çinli uzmanlar birlikte aşı geliştirme çalışmalarına başladı
Rusya ve Çin corona virüse karşı beraber çalışacak
29 Ocak 2020 - İHA
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MOSKOVA  -Çin’den yayıldığı düşünülen ve dünya genelinde paniğe neden olan Korona virüsüne karşı Rus ve Çinli uzmanlar aşı geliştirme çalışmalarına başladı. Rusya’nın Çin Guangzhou Konsolosluğunun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rus ve Çinli uzmanlar korona virüsüne karşı aşı geliştirmek için çalışmalara başladı” denildi. Açıklamada, virüsün genomunun Pekin’den Moskova’ya gönderildiği de belirtildi.

Öte yandan Rusya’da şu ana kadar herhangi bir Korona virüsü vakası bildirilmedi.

 

Anahtar Kelimeler:

corona virus rusya cin asi

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