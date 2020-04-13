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Rusya'da 6 hasta psikiyatri hastanesinden firar etti
Rusya’da 6 hastanın psikiyatri hastanesinden firar etmesi bölgede panik ve korkuya neden oldu.
Rusya'da 6 hasta psikiyatri hastanesinden firar etti
13 Nisan 2020 09:06 - İHA
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Rusya'nın İrkust bölgesinde bulunan bir psikiyatri hastanesinden yaşları 19 ile 29 arasında olan 6 hasta firar ederken, bölgede panik ve korku havası oluştu. Rusya İçişleri Bakanlığı, tarafından yapılan açıklamada firar eden hastaların kaçış esnasında görevli personeli rehin aldığı aktarılırken, firar eden hastaların 19 ile 29 yaş arasında olduklarını bildirdi. Bakanlık, firar eden hastalardan birinin adam yaralama ve cinayet suçlarından kaydı olduğunu açıklarken, firarilerden birinin keskin bir cisim ile görevli hemşireyi rehin aldığını ardından hastaneden kaçtıklarını duyurdu.

Polis geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, firari hastaların bir an önce yakalanması için operasyon başlattı. Polis tarafından başlatılan operasyonun ardından kaçan hastalar nehir kenarında gizlenmiş halde bulunurken, karakola götürüldü. Firari hastalar yapılan işlemlerin ardından akıl hastanesine geri gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

psikiyatri hastanesi rusya rehin

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