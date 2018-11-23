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Rusya'da doktor yanlış ayağı kesti... Aile şikayetçi oldu
Rusya'da doktorlar ayağı kangren olan yaşlı bir kadının yanlış ayağını kesti. Talihsiz kadın hayatını kaybetti, ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı
Rusya'da doktor yanlış ayağı kesti... Aile şikayetçi oldu
23 Kasım 2018 - İHA
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Rusya’nın Varonij kentindeki bir hastanede meydana gelen ihmal ölüme neden oldu.

Doktorlar 89 yaşındaki kadının kangren olan ayağını değil de sağlam ayağını kesti. Ameliyat sonrası hasta hayatını kaybetti.

Doktorların hatasını öğrenen aile polisi aradı.

Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonrasında mahkeme heyeti doktorların tutuklu yargılanmasına karar verdi.
 

Anahtar Kelimeler:

malpraktis doktor rusya

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