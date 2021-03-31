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Rusya'da hayvanlar için geliştirilen Kovid-19 aşısının tescillendiği açıklandı
Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Müdür Yardımcısı Konstantin Savenkov, hayvanlar için geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescillendiğini bildirdi.
Rusya'da hayvanlar için geliştirilen Kovid-19 aşısının tescillendiği açıklandı
31 Mart 2021 12:37 -
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MOSKOVA-Savenkov, ülkesinde hayvanlar için Kovid-19 aşısı çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Aşının Rosselhoznadzor'a bağlı Federal Hayvan Sağlığını Koruma Merkezince geliştirildiğini belirten Savenkov, "Etçil hayvanlar için 'Karnivak-Kov' aşısı tescil edildi. Bu, dünyada hayvanlar için geliştirilen ilk ve tek aşıdır." dedi.

Aşının klinik deneylerinin Ekim 2020'de başladığını aktaran Savenkov, deneylerde köpek, kedi, vizon, tilki ve çeşitli hayvanların yer aldığını kaydetti.

Savenkov, aşının hayvanlar için zararsız olduğunu savunarak, "Deneyler kapsamında aşılanan tüm hayvanlarda koronavirüse karşı yüzde 100 antikor üretildi." ifadesini kullandı.

Nisanda aşının seri üretiminin başlayabileceği bilgisini paylaşan Savenkov, aşıya yabancı ülkelerin de ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Savenkov, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana ülkede kedilerde 2 vakaya rastlandığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 asisi hayvan asisi

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