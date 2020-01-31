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Rusya'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülke sınırları içerisinde 2 Çin vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini açıkladı
Rusya'da ilk koronavirüs vakası görüldü
31 Ocak 2020 - DHA
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Rusya- Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya’nın Zabaykalski ve Tümen bölgelerinde 2 Çin vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini ve hastaların müşahede altına alındığını belirtti. Öte yandan Golikova, Çin’de yaşayan Rus vatandaşlarının tahliye edileceğini söyledi.

Yerel meyda, Çin’in Hubei bölgesindeki Wuhan kentinde 300, Hubei dışındaki bölgelerde ise 341 Rus vatandaşının yaşadığını duyurdu.

 

Anahtar Kelimeler:

rusya koronavirus

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