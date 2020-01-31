Rusya'da ilk koronavirüs vakası görüldü

Rusya- Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya’nın Zabaykalski ve Tümen bölgelerinde 2 Çin vatandaşında koronavirüs tespit edildiğini ve hastaların müşahede altına alındığını belirtti. Öte yandan Golikova, Çin’de yaşayan Rus vatandaşlarının tahliye edileceğini söyledi.
Yerel meyda, Çin’in Hubei bölgesindeki Wuhan kentinde 300, Hubei dışındaki bölgelerde ise 341 Rus vatandaşının yaşadığını duyurdu.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|06/02-08/02
|5.Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|28/02-29/02
|Gastroenteroloji Günleri
|GASTROENT...
|ANKA
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS