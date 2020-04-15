Rusya’da izinli sokağa çıkma uygulaması başladı

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15 Nisan 2020 14:15
RUSYA - Moskova ve bölgesinde sokağa çıkma veya çalışanların işlerine gitmesi için verilen izin uygulaması yürürlüğe girdi.
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