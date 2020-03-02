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Rusya'da koronavirüs şüphesi: 26 kişi karantinada
Rusya'nın St.Petersburg şehrinde yaşayan 26 kişinin Koronavirüsü şüphesiyle hastanede karantinaya alındığı açıklandı
Rusya'da koronavirüs şüphesi: 26 kişi karantinada
02 Mart 2020 - İHA
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ST. PETERSBURG - Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 26 kişinin Koronavirüsü şüphesiyle karantina altına alındığı belirtildi. Söz konusu kişilerin, Rusya'nın farklı noktalarında görülen Koronavirüsü nedeniyle karantinada tutulduğu ifade edildi.

Moskova'da ise dün 1 kişinin korona virüsü taşıdığı gerekçesiyle enfeksiyon hastanesinde tedavi altına alındığı duyuruldu.

Rusya'da şu ana kadar en fazla Korona virüsü vakası Petersburg'ta bulunuyor. 26 kişinin virüs taşıdığı şüphesiyle Petersburg-Moskova uçak seferlerinde de aksamalar meydana geldiği, üst düzey önlemler alındığı açıklandı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus rusya karantina

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