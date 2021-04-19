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Rusya’da Kovid-19’un iki yeni mutasyonu tespit edildi
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, Sibirya ve Kuzeybatı mutasyonu olarak adlandırdıkları iki yeni mutasyon türünün bulunduğu açıkladı.
Rusya’da Kovid-19’un iki yeni mutasyonu tespit edildi
19 Nisan 2021 13:54 -
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Rusya'da Kovid-19’un iki yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıklandı. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova tarafınan yapılan açıklamada, “Şu an henüz tanımlayamadığımız yeni mutasyonlar gözlemliyoruz” diyerek, "Bu yeni mutasyonlar daha önce Rusya dışında görülenlerden çok farklı" ifadelerine yer verdi.

SİBİRYA VE KUZEYBATI MUTASYONU

Popova, Rusya Bilimler Akademisi’nde yapılan toplantıdaki açıklamasında, mutasyonlara 'Sibirya mutasyonu' ve 'Kuzeybatı mutasyonu' adı verildiğini ifade ederek, Sibirya mutasyonunun daha önce fark edildiğini ancak risk taşımadığını belirtti.

ÜLKEDE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 8 bin 632 yeni koronavirüs vakası ile birlikte şuana dek görülen vaka sayısı 4 milyon 710 bin 690’a çıktı. Ülkede koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı ise 105 bin 928'e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:

rusya mutasyon kovid-19

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