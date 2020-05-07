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Rusya'da son 24 saatte 11 bin 231 yeni koronavirüs vakası görüldü
Rusya'da son 24 saatte 11 bin 231 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı.
Rusya'da son 24 saatte 11 bin 231 yeni koronavirüs vakası görüldü
07 Mayıs 2020 15:27 - Reuters
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Rusya'da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 11 bin 231 kişi arttı.

Ülke genelinde toplam vaka sayısı 177 bin 160'a ulaştı. En kötü etkilenen bölge olan Moskova'da 6 bin 703 yeni vaka artışı bildirdi.

Ölü sayısı ise 88 artarak, bin 625 kişi oldu.

COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 265 bin 116 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 303 bin 793 kişi de iyileşti.

Toplam vaka sayısı ise 3 milyon 822 bini aştı.

Anahtar Kelimeler:

rusya vaka artisi

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