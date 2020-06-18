Rusya'da yaklaşık 500 sağlık personeli Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Rusya Federal Tıbbi Gözetim Ajansı (Roszdravnadzor) Başkanı Alla Samoilova, "489 sağlık çalışanını maalesef kaybettik" dedi.

Açıklanan yeni bilançonun resmi olmayan verilerden daha yüksek çıkması ise dikkat çekti. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre Rusya'da nisandan beri 444 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Mayıs sonunda ise Rus Sağlık Bakanlığı 101 sağlık çalışanının virüse yenik düştüğünü bildirmişti.

Nisan ve mayıs aylarında birçok çalışan hastanelerdeki korunma kıyafetleri ve maskelerin yetersizliğinden şikayet etmişti. Samoilova şu anda bu tür şikayetler alınmadığının altını çizdi.

Resmi rakamlara göre Rusya'da perşembe günü itibari ile 561 bin 91 vaka tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'nın ardından en fazla vaka görülen ülke olan Rusya'da şu ana kadar 7 bin 660 kişi hayatını kaybetti.