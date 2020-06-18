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Rusya'da yaklaşık 500 sağlık personeli Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Rusya'da Covid-19 salgınının görüldüğü ilk günden bu yana beş yüze yakın sağlık çalışanının hayatını kaybettiği açıklandı.
Rusya'da yaklaşık 500 sağlık personeli Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
18 Haziran 2020 15:43 - Euronews
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Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Rusya Federal Tıbbi Gözetim Ajansı (Roszdravnadzor) Başkanı Alla Samoilova, "489 sağlık çalışanını maalesef kaybettik" dedi.

Açıklanan yeni bilançonun resmi olmayan verilerden daha yüksek çıkması ise dikkat çekti. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre Rusya'da nisandan beri 444 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.

Mayıs sonunda ise Rus Sağlık Bakanlığı 101 sağlık çalışanının virüse yenik düştüğünü bildirmişti.

Nisan ve mayıs aylarında birçok çalışan hastanelerdeki korunma kıyafetleri ve maskelerin yetersizliğinden şikayet etmişti. Samoilova şu anda bu tür şikayetler alınmadığının altını çizdi.

Resmi rakamlara göre Rusya'da perşembe günü itibari ile 561 bin 91 vaka tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya'nın ardından en fazla vaka görülen ülke olan Rusya'da şu ana kadar 7 bin 660 kişi hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

rusya 489 saglik calisani vaka enfektei

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People
2
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
18.06.2020 16:24:16
Pek çok ülke yetkilisinin belirttiği gibi ben de Rusların söylediği rakamları güvenilir bulmuyorum. Halen Soğuk Savaş döneminin stratejilerini oynuyorlar.
People
2
2) dr.mikro (hekim)
18.06.2020 16:17:42
Rusya'daki sayıyı biliyoruz ama ülkemizde kaç hekim kaç sağlık çalışanı hayatını kaybetti bilmiyoruz. Bununla ilgili resmi açıklama yok.

Cemil hocadan sonra 2.kayıp mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Ulusoy'u takip edebildiğim kadarı ile çalıştığı özel hastane web sitesinde bile anmadı (belki de ticari kaygılarla ki öyle ise çok daha üzücü).

Sayın bakan günlük vakaları açıklarken efekte sağlık çalışanı ve varsa bir önceki açıklamadan o güne olan kayıpları açıklamalıdır.

Bakanımız sosyal medyada da çok takip ediliyor oradan da isim ve fotoğraflarını paylaşarak anabilir. Hayatlarını riske atarak görevlerini yaparken görev şehidi olanlar bu anmayı hak ediyor.
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