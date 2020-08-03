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Rusya'daki korona virüs aşısı deneklerinde bağışıklık yanıtı oluştu
Rusya Savunma Bakanlığı, korona virüse karşı geliştirilen aşı adayı deneklerinde bağışıklık yanıtı oluştuğunu açıkladı.
Rusya'daki korona virüs aşısı deneklerinde bağışıklık yanıtı oluştu
03 Ağustos 2020 17:42 - İHA
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Rusya'da korona virüse karşı geliştirilen aşı adaylarının klinik çalışmaları sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askeri Burdenko Hastanesi'nde aşı testi yapılan tüm gönüllü deneklerde bağışıklık yanıtı oluştuğu belirtildi. Bakanlık ile Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından ortak geliştirilen aşının şu ana kadar deneklerde bir yan etki göstermediği ifade edildi.

Rusya Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırma Enstitüsü Vektor de Kasım ayında korona virüse karşı aşı üretimine başlamayı planladığını duyurmuştu.

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