Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya'dan koronavirüse karşı aşı çalışması
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, korona virüsüne karşı aşı geliştirme çalışmaları yürüttüklerini açıkladı
Rusya'dan koronavirüse karşı aşı çalışması
27 Şubat 2020 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MOSKOVA  -Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Çin'de ortaya çıkarak dünyaya hızla yayılan ve Rusya'yı da tehdit etmeye devam eden koronavirüsüne karşı alınan önlemler hakkında açıklama yaptı. Golikova, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle daha önce alınan önlemlerin süresinin uzatıldığını ve bu önlemlere ek önlemler getirildiğini belirtti. Golikova, alınan karar ile İran'la serbest vize uygulamasına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Güney Kore ile hava yolu ulaşımına kısıtlama

Golikova ayrıca, Güney Kore ile karşılıklı uçuşlara sınırlandırma getirildiğini de ifade ederek, Aeroflot ve Aurora hava yolu şirketleri dışında tüm hava yollarının Rusya-Güney Kore arasındaki uçuşlarının 1 Mart itibariyle durdurulacağını açıkladı. Koronavirüsüne karşı Rus bilim insanlarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Golikova, "Elimizde virüsün örneği mevcut ve bir aşı bulunmasına yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Şu ana kadar 5 prototip geliştirmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

rusya koronavirus kovid-19

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.