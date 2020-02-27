Rusya'dan koronavirüse karşı aşı çalışması

MOSKOVA -Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Çin'de ortaya çıkarak dünyaya hızla yayılan ve Rusya'yı da tehdit etmeye devam eden koronavirüsüne karşı alınan önlemler hakkında açıklama yaptı. Golikova, yeni tip korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle daha önce alınan önlemlerin süresinin uzatıldığını ve bu önlemlere ek önlemler getirildiğini belirtti. Golikova, alınan karar ile İran'la serbest vize uygulamasına kısıtlama getirildiğini duyurdu.

Güney Kore ile hava yolu ulaşımına kısıtlama

Golikova ayrıca, Güney Kore ile karşılıklı uçuşlara sınırlandırma getirildiğini de ifade ederek, Aeroflot ve Aurora hava yolu şirketleri dışında tüm hava yollarının Rusya-Güney Kore arasındaki uçuşlarının 1 Mart itibariyle durdurulacağını açıkladı. Koronavirüsüne karşı Rus bilim insanlarının çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Golikova, "Elimizde virüsün örneği mevcut ve bir aşı bulunmasına yönelik çalışmaları sürdürüyoruz. Şu ana kadar 5 prototip geliştirmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.