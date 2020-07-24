Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor!

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24 Temmuz 2020 14:28
Rusya, Türkiye ile uçuşların karşılıklı olarak 1 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.
Rusya’dan uçuşlar, 1 Ağustos itibarıyla İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos itibarıyla Antalya, Dalaman ve Bodrum’a yapılmaya başlayacak
Nüfus başına düşen vaka sayısında Türkiye 53. sırada
Japonya'da Kovid-19 tedavisi için deksametazon kullanımı onaylandı
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