Rusya'dan yeni kanser tedavi yöntemi: Uyar ve yok et

Rus araştırmacılar dikkatlerini hem büyüme hem de nüksetme özelliği olan uyuyan kanser kök hücrelerini uyandırıp aktif hale getirerek kimyasal tedavi ile yok etmeye yoğunlaştırdı. Araştırmacıların bu yöntemi, uykudaki kanser hücrelerinin yok edilmesindeki zorluktan ve aktif hale geleceği zamanı belirlemedeki zorluktan dolayı tercih ettikleri belirtildi.

Rusya Federasyonu Uzakdoğu Üniversitesi Genomik ve Rekonstrüktif Tıp Merkezi’nin Başkanı Alexander Kaganski, “Kanser kök hücrelerinin canlandırma metodu risklidir. Ancak uykudayken kemoterapiden etkilenmiyorlar. Kanseri ile seviyelerinde sunulan tedavinin muhtemel faydaları ile risk arasında her zaman bir tercih yapma durumu vardır" dedi.

Kagansky, kanser tümöründeki kök hücrelerin tedavinin etkisine karşı bir koruma mekanizması olduğunu, Uzak Doğu Üniversitesi tarafından teklif edilen metotla, kanser kök hücrelerini aktif hale gelmeye zorlayarak korumasını kaybettiği anda onlara karşı ani kemoterapi uygulanabileceğini söyledi.