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Rusya'nın Covid-19 aşısının ilk klinik sonuçları açıklandı
Dünya’nın en önde gelen bilim dergilerinden biri olan The Lancet, Rusya’nın geliştirdiği ‘Sputnik-V’ korona virüs aşısı ile ilgili ilk klinik sonuçları yayınladı.
Rusya'nın Covid-19 aşısının ilk klinik sonuçları açıklandı
04 Eylül 2020 17:01 - İHA
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The Lancet Bilim Dergisi tarafından yayınlanan makalede Rusya'nın geliştirdiği Sputnik-V Korona virüs aşısı ile ilgili önemli detaylar verildi. Dergide yayınlanan makalede, “toplanan verilerde rAd26-S ve rAd5-S adenovirüslerine dayalı hastalarda uygulanan aşının hastalar için güvenli olduğu ve ciddi yan etkilerinin olmadığı kaydedildi. Gönüllülere uygulanan aşının “yüzde 100'ünde humoral bağışıklık tepkisine oluşmasına yol açarak aşı daha fazla antikor üretmesine neden oldu” denildi.

Aşının 2 bileşenden oluştuğu anlatılırken buna göre öncelikle aşının virüsleri zayıflattığı ardından ise korona virüs RNA parçalarını insan hücrelerine gönderecek şekilde değişikliğe uğratıldığı ifade edildi.

Bilimsel kanıtlara dayanılarak yapılan yorumda ise eşsiz iki aşamalı uygulama özelliği sayesinde, aşılananların tamamının vücudunda korona virüse karşı uzun süreli bağışıklık sağladığı anlatıldı. Dergide makaleye destek yazısı yazan Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkan Yardımcısı Denis Logunov, aşılananların tamamında hümoral ve hücresel bağışıklık yanıtının gözlendiğini, bunun Covid-19'dan güvenilir düzeyde korunmak için yeterli olacağını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

sputnik-v korona virus asisi rna covid-19

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