Sabahları hangi alarm tonuyla uyanıyorsunuz? Yorgunluğunuzun sebebi alarm sesinizde olabilir

MEDİMAGAZİN- 50 katılımcıyla yapılan ve PLoS One (Public Library of Science) dergisinde yayınlanan çalışmada katılımcılara evde dolduracakları bir ankette nasıl bir alarm tonu kullandıkları, alarm tonu ile ilgili ne hissettikleri ve uyandıktan sonra halsiz mi yoksa canlı mı hissettikleri soruldu. Buna göre melodik tonlar kullanan katılımcıların daha erken uyandıkları ve daha canlı hissettikleri gözlemlendi.

Araştırmada melodik alarmlarda notaların yükselip alçalması beyinin odaklanma yeteneğini kolaylaştırırken; daha monoton "bip bip bip" şeklinde çalan alarmlar anksiyeteyi tetiklediği ve konfüzyona neden olduğu ortaya konuldu.

Acil'de çalışanlar dikkate almalı

Çalımada çıkan bulgulara göre uyku ataleti denilen uyanıldığında yorgun hissetme durumu normalde yarım saat sürer ancak bazen 2-4 saate varabilir. Bu tablo acillerde görevli olan veya pilot, astronot gibi uyanır uyanmaz çalışabilir durumda olması gereken meslek gruplarında önemli. Bu nedenle uyku ataletini azaltmaya yardımcı melodiler bahsi geçen meslek gruplarında işe yarayabilir.

Peki daha iyi uyanmak için ne yapılacak?

Araştırmaya göre yeterli bir uykunun yerine geçecek hiçbirşey olamaz, bu nedenle de yeterince uyumuş olmak gerekli. Ayrıca sirkadiyen ritmimiz ile senkron şekilde, düzenli saatlerde uyuyup uyanılmalı ve gün içinde aktif olmalı; düzenli egzersiz yapılmalı.

Melodik ton nedir?

Melodik alarm tonları daha kolay anlaşılan ve daha müzikal tonlar olarak tanımlanıyor. Madonna'nın "Borderline" şarkısının giriş kısmı buna bir örnek.

Dr. Tuğba Gamsız

Medimagazin Dış Haberler Editörü