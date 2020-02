Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçaktaki 174 yolcu ve 6 mürettebatın yaralandığını belirterek, "Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir." dedi.

Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı VIP Konferans Salonunda yaptığı açıklamada, PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının saat 18.19'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktığını söyledi.

Olayın hemen akabinde Sabiha Gökçen Havalimanı Kriz Merkezinin çalışmaya başladığını aktaran Yerlikaya, "Meydana gelen kazada, uçakta bulunan 175 yolcu, 2 bebek, 2 pilot ve 4 kabin görevlisi mürettebatın, toplam 183 kazazedenin güvenli bir şekilde tahliyesi için 112 Acil Sağlık, 110 İtfaiye, AFAD ve HEAŞ ekipleri anında müdahale etti. Hava yolu şirketi tarafından uçakta 12 ülkeden, 22 yabancı uyruklu yolcu bulunduğu bildirilmiştir." diye konuştu.

Yerlikaya, yaşanan elim kazada 3 vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"174 yolcu ve 6 mürettebat yaralanmıştır. Yaralılarımız İl Sağlık Müdürlüğünce belirlenen hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızdan 4'ünün sağlık durumu orta ağır, diğer yaralılarımızın durumu stabil olarak bildirilmiştir. Tedavi altındaki yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi almak isteyen yolcu yakınları, 'SABİM ALO 184' telefon hattını arayarak bilgi alabilirler. Havalimanı pisti saat 04.00'ten itibaren kullanıma açılacaktır. Olayın meydana geliş nedenlerinin tespiti için geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştır. Milletçe hepimizi derinden üzen bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,kederli ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Pegasus Hava Yolları açıklama yaptı

Twitter adresinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımızın 5 Şubat 2020'de yaşadığı kaza sonrasında resmi kaynakların da teyit ettiği üzere 3 misafirimizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz. Acımız çok büyük. Kazada hayatını kaybeden misafirlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yakınlarının acılarını yürekten paylaşıyoruz. Yaralı olan yolcularımızın tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Tüm yaralı yolcularımıza acil şifalar diliyoruz. Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır."

Başhekim Gün: Hem Türk hem de yabancı hastaların hayati tehlikeleri bulunmuyor

Uçak kazasında yaralanan 32 kişinin getirildiği Kurtköy'deki özel bir hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Kerem Gün, son durumla ilgili açıklama yaptı. 5 hastanın taburcu edildiğini belirten Gün, ağır yaralı hastanın ameliyatının sona erdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Doç. Dr. Gün, yaptığı açıklamada, “Şu anda 5 kişi taburcu oldu, 27 tane hastamız kaldı. Yabancı uyruklu hastalarımızdan bir tanesi ameliyattan çıktı serviste takip ediyoruz. Diğer yabancı uyruklu hastanın tetkikleri yapılıyor. Diğer hastaların da tetkik ve tedavileri devam ediyor. İki yabancı uyruklu hastamız vardır, birinin Çinli diğerinin İsrailli olduğunu öğrendik. Hem Türk, hem de yabancı hastaların hayati tehlikeleri bulunmuyor. 4 yaşındaki kızın da sağlık durumu çok iyi ve ailesinin yanında. Büyük bir travması yoktu, muayeneler sonrasında ailesine verdik. Ağır yaralı hastanın ise birkaç travması vardı. İlk müdahale plastik cerrahi tarafından kopan kulağına yapıldı. Omurgası ve diğer kemik kırıklarıyla ilgili ameliyat planlanıyor. Önümüzdeki saatlerde ya da sabaha karşı yapılacak, şu anda hiçbir hayati tehlikesi yok" dedi.

Başhekim Prof. Dr. Demirhan: 20 hasta getirildi. Şu an için hayati tehlikesi olan yok

İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, uçak kazasının ardından hastaneye getirilen yaralılara ilişkin bilgiler verdi. Prof. Dr. Demirhan, “20 hasta getirildi. Şu an için hayati tehlikesi olan yok" dedi. Demirhan, “Bir saatlik dilimde hastanemize 20 yaralı getirildi. Bunların 10 tanesi hafif düzeyde, diğer 10 tanesi orta düzeyde yaralı. Tetkikleri tamamlanmak üzere. Tetkikleri tamamlananlar müşahede odasına alındı. Kan grupları, kan sayımları, tomografileri çekildi. Tüm klinisyen arkadaşlarımız burada. Uzun bir gece olacak bizim için. Şu an için hayati tehlikesi olan yok ama travmada saatler içinde her şey değişebilir. O yüzden tetikteyiz" dedi.