SABİM'den doktoru tehdit etmişti! Hastaneye girişi ve doktorlarla iletişimi yasaklandı

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, Samsun’da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni (SABİM) arayan bir hasta yakını tehdit mesajları bıraktı. Samsun’da devlet hastanesinde görevli uzman doktoru “Millet gidiyor, sağda solda doktor dövüyor, vuruyor, adamlar haklıymış! Ben o doktora dayak değil, kurşun atarım!” sözleriyle bir tehdit eden hasta yakınının mahkeme kararıyla iki ay süresince hastaneye girişi ve doktorla iletişimi engellendi.

Tabancası olsaymış

Benzer bir olay da üç yıl önce Rize’de yaşanmıştı. Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray’a 3-2 yenildikleri maçın ardından, hakem Serkan Çınar için, “Tabancam olsa onu vururdum” demiş, 11 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.