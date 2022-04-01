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SABİM'den doktoru tehdit etmişti! Hastaneye girişi ve doktorlarla iletişimi yasaklandı
Samsun’da devlet hastanesinde görevli uzman doktoru “Millet gidiyor, sağda solda doktor dövüyor, vuruyor, adamlar haklıymış! Ben o doktora dayak değil, kurşun atarım!” sözleriyle tehdit eden şahıs hakkında mahkeme ceza verdi.
SABİM'den doktoru tehdit etmişti! Hastaneye girişi ve doktorlarla iletişimi yasaklandı
01 Nisan 2022 09:21 - cumhuriyet.com.tr Cemil Ciğerim
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Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, Samsun’da Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’ni (SABİM) arayan bir hasta yakını tehdit mesajları bıraktı. Samsun’da devlet hastanesinde görevli uzman doktoru “Millet gidiyor, sağda solda doktor dövüyor, vuruyor, adamlar haklıymış! Ben o doktora dayak değil, kurşun atarım!” sözleriyle bir tehdit eden hasta yakınının mahkeme kararıyla iki ay süresince hastaneye girişi ve doktorla iletişimi engellendi.

Tabancası olsaymış

Benzer bir olay da üç yıl önce Rize’de yaşanmıştı. Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Galatasaray’a 3-2 yenildikleri maçın ardından, hakem Serkan Çınar için, “Tabancam olsa onu vururdum” demiş, 11 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı. 

Anahtar Kelimeler:

sabim samsun doktor tehdit hasta yakini

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