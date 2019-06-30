SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
SABİM'e 15 yılda 25 milyon başvuru: Yüzde 21 şikayet, yüzde 1 teşekkür!
Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine kurulduğu 2004 yılından bu yana yapılan başvuru sayısı 25 milyona ulaştı.
SABİM'e 15 yılda 25 milyon başvuru: Yüzde 21 şikayet, yüzde 1 teşekkür!
30 Haziran 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ANKARA - Alo 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezine (SABİM), 15 yılda yapılan başvuru sayısı 25 milyona ulaştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2004'te kurulan SABİM'e geçen yıl 17 bini acil yardım talebi olmak üzere toplam 5,5 milyon başvuru yapıldı. Bu yılın ilk dört ayında ise 1,2 milyon çağrı yanıtlandı.

SABİM 2018 Faaliyet Raporuna göre başvuruların yüzde 82'si başvurulan ay içerisinde çözüme kavuşturulurken, yüzde 18'i ilgili merkez ve taşra teşkilatına sevk edildi.

Başvuruların yarısı bilgi alma amaçlı, yüzde 22'si hastane randevusu, yüzde 21'i şikayet, yüzde 4'ü talep, yüzde 2'si acil yardım ve yüzde 1'i teşekkür amaçlı yapıldı.

"Sağlık sisteminin geliştirilmesi için veriler analiz ediliyor"

Sağlık Bakanlığına bağlı tüm kuruluşlarda sunulan sağlık hizmetinin etkin, verimli, hakkaniyete uygun ve şeffaf hale getirilmesi, yaşanan aksaklıkların tespit edilmesi ve kısa sürede müdahale edilerek giderilmesi amacıyla kurulan SABİM, 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor.

Sağlık alanındaki taleplerin, önerilerin, sorunların ve teşekkürlerin değerlendirildiği bir platform olan SABİM, bakanlık ve vatandaşlar arası köprü vazifesi görüyor.

SABİM operatörleri, gelen başvuruların kaydını aldıktan sonra çözümleyiciye ulaştırıyor. Konunun aciliyet sırasına göre çözümleme süreci yönetiliyor ve mümkün olan en kısa sürede çözüme kavuşması sağlanıyor.

Başvurular, "Acil Yardım, Bilgi Alma, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), Organ Bağışı, Salgın Hastalık Bildirimi, Sığınmacı/Mülteci Sağlık Hizmeti, Ulusal Olağandışı Durumlar, Öneri, Şikayet, Talep, Teşekkür" olarak 14 başlıkta ve 114 alt başlıkta değerlendirmeye alınıyor.

SABİM üzerinden toplanan veriler, sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için detaylı şekilde analiz ediliyor. İşlevselliği ile dünyada örnek gösterilen SABİM'i birçok ülkeden Sağlık Bakanları ve heyetler ziyaret ediyor.

Nasıl başvuruluyor?

Sağlık sistemiyle ilgili herhangi bir talep, öneri, sorun ve teşekkür için SABİM Alo 184 hattı aranarak, sosyal medya üzerinden "@sagliklicozum" adresine ulaşılarak, e-posta, faks kanalları kullanılarak veya şahsen birime gidilerek başvuru yapılabiliyor.

SABİM çalışanları ayrıca Bakanlık resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların yorum bölümüne yazılanları da takip ediyor ve vatandaşlara bu kanal üzerinden de ulaşarak destek sağlıyor.

Anahtar Kelimeler:

sabim alo 184 saglik bakanligi iletisim merkezi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
yapay zeka sabim alo 184 saglik bakanligi iletisim merkezi saglik turizmi deik servet terziler sac ekimi saglik turizmi sgk cevdet ceylan akilci ilac
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/08-29/08 Çocuklarda Motilite Bozuklukları Sempozyumu ÇOCUK... İSTA
27/08-31/08 20. Ulusal Anatomi Kongresi ANATOMİ İSTA
05/09-08/09 6. DOD Dermatoloji Gündemi DERMATOLOJİ SAKA
12/09-13/09 SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019 KALP VE... İSTA
14/09-14/09 7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu NÖROLOJİ ANKA
11/09-14/09 World Congress of Perinatal Medicine KADIN... İSTA
12/09-15/09 10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu HEMŞİRELİ... SAKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.