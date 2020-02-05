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Sabri Ülker Bilim Ödülü kazananı Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda açıklanacak
Sabri Ülker Vakfı, “Sabri Ülker Bilim Ödülü” yarışması için başvuruları kabul etmeye başladı
Sabri Ülker Bilim Ödülü kazananı Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda açıklanacak
05 Şubat 2020 - AA
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İSTANBUL - Sabri Ülker Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakfın 2014 yılından beri genç bilim insanları teşvik etmek ve araştırmaların toplum faydasına sunulmasına destek olmak hedefiyle gerçekleştirdiği Sabri Ülker Bilim Ödülü’nün kazananı ise 3-5 Haziran 2020'da İstanbul’da düzenlenecek Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu’nda açıklanacak.

Kazanan bilimsel projenin 100 bin TL ile ödüllendirdiği Sabri Ülker Bilim Ödülü, “Beslenme, Metabolizma ve Toplum Sağlığı” temasıyla düzenleniyor. Uluslararası başvuruya açık olan ve katılım üst yaş sınırının 45 olarak belirlendiği yarışmaya tamamlanmış orijinal projelerle sadece İngilizce başvurulabiliyor. Yarışmaya başvurular, 15 Mart 2020 tarihine kadar https://scienceaward.sabriulkerfoundation.org adresinden yapılabiliyor.

Geçen yıl Sabri Ülker Bilim Ödülü’ne genetik veya kronik metabolik hastalıkları olan bireylerden UPK hücreleri üretilmesinin ve yeni tedavi yöntemlerinin daha hızlı bir şekilde geliştirilmesi hedefiyle kök hücre özelinde yürüttüğü çalışmalarla, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tamer Önder layık görülmüştü.

Önceki yıllarda ise Ödül “Bağırsak Kök Hücrelerinin Metabolizma ve Beslenmeyle İlişkisi” başlıklı araştırmasıyla Massachusetts Institute of Technology (MIT) Kanser Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Yılmaz’a, “Sağlık İçin Bioaktif Lipitler” adlı projesiyle Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Ebru Erbay’a ve “DNA-Barkodlama Teknolojisi” yöntemiyle kanserle savaşta yeni, sürdürülebilir ve ekonomik tedavi yöntemlerinin keşfine ışık tutan projesiyle Rockefeller Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr Kıvanç Birsoy’a verilmişti.

İstanbul’da düzenleniyor

Metabolizma ve Yaşam Sempozyumu, dünyanın dört bir yanından metabolizma alanında bilim insanlarının katılımıyla 3-5 Haziran 2020 tarihinde Sabri Ülker Vakfı’nın ev sahipliğinde, başkanlığını Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil’in yürüttüğü Harvard Sabri Ülker Metabolik Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenecek. Sempozyum bu yıl metabolik hastalıkların moleküler ayrıntılarının çözümü ve bu bulguları metabolik hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde kullanılması konularına odaklanacak. Sempozyum genç akademisyenlerin uluslararası bilim insanlarıyla buluşması ve yeni ağlar kurması için bir platform da olacak.

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