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Saç ekimi sırasında ölüm iddiası: Doktor gözaltına alındı
Bağcılar'da İbrahim Gül'ün saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili görevli doktor gözaltına alındı.
Saç ekimi sırasında ölüm iddiası: Doktor gözaltına alındı
12 Eylül 2021 17:04 -
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İtalya’da kuaför olan 27 yaşındaki İbrahim Gül, saç ektirmek için geldiği İstanbul’da özel bir hastanede ameliyat esnasında hayatını kaybetmişti. İhmal iddialarının ardından harekete geçen polis ekipleri, saç ekiminde görevli doktor M.A'yı gözaltına aldı.

Konuyla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 'şüpheli ölüm' konusuyla ilgili Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; 11.09.2021 tarihi saat 18.10 sıralarında Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir hastanede İbrahim G. isimli şahsın saç ekimi esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye intikal ettirildiği ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlaşılmış, saç ekiminde görevli doktor M.A. görevlilerimizce yakalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:

malpraktis sac ekimi doktor

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