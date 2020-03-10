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Saç ekimi yapan sahte doktora 3 yıl hapis cezası
Kayseri'de saç ekimi yapan sahte doktor, 3 yıl hapisle cezalandırıldı.
Saç ekimi yapan sahte doktora 3 yıl hapis cezası
10 Mart 2020 - AA
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KAYSERİ-Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Mehmet O. tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Kendisini doktor olarak tanıtıp özel bir hastanede işe girdiği ve bir kişiden 200 lira muayene, 300 lira da ilaç parası alarak saç ekim işleminin ilk seansını yaptığı belirlenen Mehmet O, savunmasında mağdurun zararını karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

Tutuklu bulunduğu için zor zamanlar geçirdiğini belirten Mehmet O, "Karşı tarafın hiçbir maddi zararı olmamasına rağmen 10 bin lira verip uzlaşmak istedim. Tutuklu bulunduğum için işlerimi eşim yürütüyor. Zararı karşılamak için evimi sattım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı 3 yıl hapis ve 2 bin 400 lira para cezasına çarptırdı. 

Anahtar Kelimeler:

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