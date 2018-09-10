Sağ kolunu kaybeden hemşirenin azmi herkesi şaşırttı... Keman virtüözü oldu

Hiçbir engel hayatı yaşamaya ve ondan keyif almaya engel değil. Bunun en güzel örneklerinden biri Japon hemşire Manami İto.
2004 yılında geçirdiği trafik kazasında sağ kolunu kaybeden İto, müzik sevgisiyle tüm engelleri aştı.
Geçirdiği kazadan sonra hayata küsmeyen ve bedensel engelli sporcu ve müzisyenlerin başarılarına odaklanan İto, önce enstrümanını seçti. Aralarında belki de en zorlarından birine yöneldi ve keman çalmayı öğrenmeye başladı. İto kısa sürede büyük yol katetti ve keman virtüözü oldu.
İto azmi sayesinde, başta Japonya olmak üzere birçok ülkede konser veriyor.
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