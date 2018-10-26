Sağanak hastaneyi vurdu: Seyhan Devlet Hastanesini su bastı

Dün öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçların otomobillerin üzerine devrildiği Adana'da, Seyhan Devlet Hastanesi'nin tavanından sular aktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hastalar ve yakınları duruma tepki gösterirken, temizlik görevlileri ise paspasla suyu tahliye ediyor. Bazı kişilerin de sedyedeki hastalarını su akmayan bölümlere taşıdığı görülüyor.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|25/10-28/10
|2. Uluslararası Kozmetoloji Ve Kozmetik Jinekoloji Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|25/10-28/10
|6. EndoBridge Meeting
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|26/10-29/10
|27. Ulusal Üroloji Kongresi
|ÜROLOJİ
|KIBR
|03/11-03/11
|IV. Davranış Nörolojisi ve Demans Okulu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|31/10-03/11
|TMFTP 11. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-03/11
|Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği XI. Ulusal Kongresi
|KADIN...
|İSTA
|31/10-04/11
|2.Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresi
|İMMÜNOLOJİ
|ANTA