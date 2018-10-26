Sağanak hastaneyi vurdu: Seyhan Devlet Hastanesini su bastı

Dün öğle saatlerinde kuvvetli rüzgar ve sağanak nedeniyle ağaçların otomobillerin üzerine devrildiği Adana'da, Seyhan Devlet Hastanesi'nin tavanından sular aktı. Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilip sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, hastalar ve yakınları duruma tepki gösterirken, temizlik görevlileri ise paspasla suyu tahliye ediyor. Bazı kişilerin de sedyedeki hastalarını su akmayan bölümlere taşıdığı görülüyor.