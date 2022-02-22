Sağlığa Evet Derneği yeni nesil tütün ürünlerine karşı uyardı

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı açıklamasında sigaranın, kullanıcılarının yarısını öldüren bir ürün olduğunu ifade ederek “Bununla birlikte yasal kabul edilen bir endüstri tarafından çeşitli aldatmacalarla 70 yıldır satılmaktadır. Tütün kullanımı geçtiğimiz yıl 8 milyon kişinin ölümüne neden olmuştur. Bu sayı Covid nedeniyle kaybedilenlerin iki katıdır. Tütün ve nikotin ürünlerinin insan sağlığına zararı kanıtlanmıştır.”dedi.

Tütün endüstrisi aldatmayı strateji olarak benimsemiştir

Prof. Dr. Dağlı, sigaranın öldürdüğünün 1952 yılında anlaşıldığını ancak tütün firmalarının bu gerçeği inkar ederek yeterli kanıt olmadığını iddia ettiklerini ifade ederek, "Sigaralara filtre takarak bütün zararları bertaraf ettiklerini, mentol sigarasının boğaza iyi geldiğini, “light” ve “mild” sigaraların daha az zararlı olduğunu iddia etmişlerdir. Bu savların yanlış olduğu anlaşılmış, sigaraya kattıkları amonyak gibi maddelerle nikotin bağımlılığını pekiştirdikleri ifşa olmuştur.” sözleriyle devam etti.

Tütün endüstrisi kaybettikçe “daha az zararlı” ürün bulur

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek ise tütün endüstrisinin yeni nesilleri kazanmak amacıyla piyasaya elektronik ürünler sunduğunu ifade ederek “Tütün endüstrisi yeni nesilleri kazanmak için flash bellek veya cep telefonu benzeri elektronik aksamı olan, duman saçmayan ürünler sunuyor. Piyasada bir ürün çeşitliliği yaratmanın o malın satışını artırmaya yol açtığı bilinmektedir. Zaten tütün şirketleri bu nedenle durmaksızın piyasaya yeni ürün sokmak istemektedirler. Tütün kontrolünün başarısı tütün ürün çeşitliliğinin azaltılması ile doğrudan ilişkilidir.”dedi.

Türkiye ulus ötesi tütün firmaları için iştah kabartıcı

Türkiye’nin genç nüfusu dolayısıyla tütün firmaları için çekici bir ülke olduğunu ifade eden Elbek, şunları kaydetti:

“Ulus ötesi tütün firması beş yıl önce düzenlediği bir toplantıda yeni nesil ürünlerinin öncelikle Amerika Birleşik Devletleri, Japonya ve Türkiye’ye pazarlanacağını açıklamıştı. Hatta 2017 tarihli bir torba yasaya konuyla ilgili bir madde sehven konulmuştu. Firmalar hedeflerini tutturamadı, Türkiye’ye giremediler. Bugünlerde yine kapıları zorluyorlar, gençlerimizi müşteri olarak sunalım istiyorlar.”

Zararı azaltılmış ürün nedir?

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tanzer Gezer e-sigaranın zararlarına vurgu yaparak, “Tütün firmaları ısıtılmış tütün ürünlerinin ve e-sigaraların zararı azalttığını iddia ediyorlar. Başka bir deyişle hala zararlı olduklarını kabul ediyorlar. Bu ürünler tütün endüstrisinin fonladığı, bilim insanları tarafından yapılmış araştırmaların raporlarında daha az zararlı gösterilmektedir. Bağımsız bilim insanları ise tersini bulmaktadır. İddia edildiğinin aksine sigara bıraktırdığına dair bilimsel kanıt yoktur. Yeni nesil tütün ürünleri bırakınız daha az zarar vermeyi, elektronik sigaranın neden olduğu ölümcül EVALI gibi yeni hastalıklara da yol açmaktadır.

Tütün firmalarının asıl amacı nedir?

Gezer, “Tütün firmaları sözde zararı azaltılmış ürünler için azaltılmış vergi ödemek istiyorlar. Tütün kanunlarının denetiminden ve yaptırımlarından kurtulmak istiyorlar. Kaçak olarak piyasaya sunup yasal satışın önünü açmaya çalışıyorlar. Ürünleri tütün tarımı ile değil sentetik nikotinle hazırlamak niyetindeler. Ürünlerin içine nikotin ve sonra kenevir (esrar) yerleştirmek istiyorlar. “ diyerek bu gelişmelere seyirci kalınmayacağını belirtti.

Gezer, bu maddelerin akciğerlere zararlı olduğunu, güvenli dozu olamayacağını söyleyerek bu ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.