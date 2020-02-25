Sağlık Bakan Yardımcısı: Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı, Ben de korona oldum

İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii ile dünkü basın toplantısında da sık sık terlemesinden dolayı yüzünü sildiği görülüyor
İran Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu. İran'da bir Tahran milletvekilinde de koronavirüse rastlandığı açıklandı.
"BEN DE KORONAVİRÜS OLDUM"
Yüksek ateş nedeniyle dün karantinaya alındığını ve virüs testi yapıldığını aktaran Herirçi, "Birkaç dakika önce testlerin sonucu açıklandı. Ben de korona oldum" dedi. Durumunun iyi olduğunu belirten Herirçi, "Virüsü yeneceğimizden emin olun" ifadesini kullandı.
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan 2 bin üzerinde insanın hayatını kaybettiği koronavirüs salgını Türkiye'nin kapısına dayandı. Komşumuz İran'da ilk olarak Kum kentinde görülen koronavirüs vakasında ölü sayısı 16'ya yükselirken vaka sayısı ise 70'e yaklaştı.
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"Evinizden çıkmayın"
İran'da Sağlık Bakanlığı, salgının önüne geçmek için önlemlerini artırdı. Geçtiğimiz gün yapılan seçimlere katılımın da düşük olduğu İran'da Bakanlık vatandaşlarına koronavirüsten korunmak için "Evlerinizden çıkmayın" uyarısı yaptı
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