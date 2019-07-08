Sağlık Bakan Yardımcısı Bursa Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu

Türkiye’nin 10. şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesi’nde hasta kabulü öncesi son hazırlıklar yapılıyor. Sağlık Bakanı Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven Bursa Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti. Değerlendirme toplantısının ardından Bakanlık heyeti poliklinikleri, ameliyathaneleri, hasta odalarını, laboratuvarları ve diğer birimleri inceledi.

Son hazırlıklar yapılıyor

Bakan Yardımcısı Muhammet Güven, Bursa Şehir Hastanesi’nin hizmete girmesiyle birlikte Bursa ilinde sağlık hizmet sunumunun daha dengeli hale geleceğini söyledi. Güven, “Şehir hastanemiz Bursa’da en özellikli ameliyatların yapılacağı, nitelikli sağlık hizmetlerinin bir arada verileceği merkez konumunda olacak. Her birimiyle uluslararası standartlarda, en yüksek kalitede sağlık hizmet sunumu gerçekleştirilecek” diye konuştu. Yapımının tamamlandığını belirten Bakan Yardımcısı, ‘Hastanemiz hizmete girmeden önce en ince ayrıntısına kadar planlamamızı ve hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tüm bunları eksiksiz bir şekilde yerine getirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız ve hasta kabulüne başlayacağız” dedi.

Bin 355 yatak kapasitesi

Bursa Şehir Hastanesi, bünyesinde 6 farklı branş hastanesi ile hizmet verecek. Genel hastanede 308, kadın doğum çocuk hastanesinde 222, kalp damar hastanesinde 271, onkoloji hastanesinde 254, fizik tedavi rehabilitasyon hastanesinde (FTR) 200, yüksek güvenlikli adli psikiyatri (YGAP) hastanesinde 100 yatak olacak.

Hastane, toplam 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yatak kapasiteli çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesi ile hizmet verecek.

