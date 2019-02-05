Sağlık Bakan Yardımcısı DSÖ Avrupa Bölge Ofisi ile işbirliği güçlendirme toplantısında

DSÖ Göç ve Sağlık Koordinatörü Santino Severoni ve ekibinden brifing alan Meşe, Türkiye'deki Suriyeliler başta olmak üzere göçmen sağlığına yönelik yürütülecek ortak faaliyetlere ilişkin istişarelerde bulundu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarıyla yürütülen “Tütün Kullanımının Kontrolü ve Önlenmesi” programının güçlendirilmesine ilişkin ortak çalışmalar ele alındı.

Ayrıca çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi, sezaryen doğum oranlarının azaltılması ve normal doğumun teşviki ile ruh sağlığı ve sağlıklı yaşlanma gibi birçok halk sağlığı konusunda da işbirliğinin güçlendirilmesi konularında mutabık kalındı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Zsuzsanna Jakab ile çalışma yemeğinde bir araya gelen Emine Alp Meşe, görüşmede Türkiye'nin DSÖ ile ilişkiler vizyonunu anlattı.

Ulusal Düzeyde Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Programlarının Temel Bileşenlerinin Uygulanması Toplantısına da katılan Meşe, konuşmasında deneyim ve önerilerini aktardı.