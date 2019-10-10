Sağlık Bakan Yardımcısı: Gençlerimizin doğru yönlendirilmesi hepimizin sorumluluğu

Meşe, "Gençlik Ruh Sağlığı Sincan Pilot Çalışması" açılış programında yaptığı konuşmada, ruh sağlığının güçlendirilmesinin gelecek nesiller için çok önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin geleceğini gençlerin oluşturduğunu belirten Meşe, gençlerin ruh sağlığının güçlü olmasıyla Türkiye'nin geleceğinin de güçlü hale geleceğini söyledi.

Uzun vadeli çalışmalarla gençlerin dayanıklılığını artırmayı ve onlarda önlenebilir ruhsal hastalıkların gelişmesini engellemeyi hedeflediklerine dikkati çeken Meşe, bu hedeflere erişebilmek için yalnızca sağlık alanında görev yapanlarla değil, farklı disiplin ve sektörlerle iş birliği içinde çalışılması gerektiğini vurguladı.

Meşe, gençlerin, hızlı değişimlerin olduğu bir dönemde yaşadığını, yoğun teknolojik gelişmelere maruz kaldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hızlı değişim ve gelişmeler, onların hayatında olumlu olduğu kadar, doğru olarak desteklenmediğinde olumsuz birtakım etkilere sebep olabilmektedir. Gençlerin birçoğu teknolojinin sunduğu sanal ilişkilerle bağ kurmaya çalışırken, sosyal etkileşimin azlığı onları yalnız hissettirmektedir. Ruh sağlığını güçlendirecek ya da psikososyal destek alabilecekleri doğru kaynakları da bilememektedirler. Bu nedenle günümüz dünyasının zorluklarıyla baş edebilmek için, gençlerin mümkün olan en erken yaşlarından itibaren zihinsel dayanıklılıklarını yaratmalarına yardımcı olmak gerekmektedir."

"Tüm ülkede uygulanabilir bir program ortaya koymak istiyoruz"

Gençlerin sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik girişimlerin faydalarının, sadece onların sağlığıyla sınırlı olmadığını gösteren kanıtların bulunduğunu anlatan Meşe, "Bu, genç erişkinlerin iş gücüne, çalışma hayatına, ailelerine ve dahil oldukları topluluklara, sonuç olarak toplumun bütününe büyük katkılar sağlamaktadır. Gençlerimizin doğru yönlendirilmeleri ve onlara psikososyal yönden aradıkları destekleri sağlamamız hepimizin sorumluluğudur." diye konuştu.

Sincan'da başlattıkları pilot çalışma sonucunda, tüm ülkede uygulanabilir bir program ortaya koymak istediklerini belirten Meşe, geleceğin, gençlerin fark edilmesi, desteklenmesi, sağlıklı ve dayanıklı olmasına göre şekilleneceğini vurguladı.

Emine Alp Meşe, bunu sağlayabilmek için ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve belediyelerle iş birliğini güçlü şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

Açılış programına, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Halk Sağlığı Genel Müdürü Fatih Kara, Ruh Sağlığı Dairesi Başkanı Esra Alataş da katıldı.