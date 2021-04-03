Sağlık Bakan Yardımcısı görevden alındı, yeni yardımcı atandı

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.
03 Nisan 2021 01:38
3 Nisan 2021 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazetdede yayımlandı.
Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine ALP MEŞE Görevden alındı
Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Tolga TOLUNAY atandı.
Sağlık Bakanından Bilim Kurulu sonrası açıklama: Haziran sonuna kadar büyük çoğunluğu aşılayacağız!
Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi: Hastanemizde tüm vakaların yaklaşık yüzde 70'i İngiliz mutasyonu
Bakan Varank'tan yerli aşı açıklaması: Nazal aşı Sağlık Bakanlığına başvurdu
BioNTech aşısı 12-15 yaş arasındaki çocuklarda etkili bulundu
Burundan sprey aşı, yeni mutantlara karşı hızla değiştirilebilecek
Trabzon'da doktora oksijen tüplü saldırıda karar çıktı!
Türkiye'nin VLP temelli aşı çalışması DSÖ listesine girdi
'Hocaların hocası' Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu vefatının birinci yılında anılıyor
Uğur Şahin'den uyarı: Yaz ayında daha sert bir kapanma olabilir
Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.