Sağlık Bakan Yardımcısı: 'Hedef trans yağ kullanımını sıfırlamak'

Güven, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü dolayısıyla, hareketli yaşamın önemi konusunda farkındalığın artırılması ve sağlıklı yaşam kültürünün geliştirilmesi amacıyla Harikalar Diyarı'nda düzenlenen etkinlikte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ortaokul düzeyinde yaklaşık bin öğrenci ile parkın etrafında 10 bin adım attı.

Yürüyüşün ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Güven, obezitenin sağlık sorunu ve hastalık olarak kabul edildiğini ifade ederek, hareketsiz yaşamın getirdiği sağlıksız beslenmenin, obeziteyi de ortaya çıkardığını hatırlattı.

Genetik ve çevresel faktörlerin de özellikle çocuklarda obezitenin ortaya çıkmasında etkili olduğuna işaret eden Güven, "Obezitenin sadece kendi başına bir problem olmaktan çok beraberinde getirdiği sorunlar var. Kalp hastalıkları, inme, diyabet, eklem veya iskelet sistemi gibi birçok hastalığın da ortaya çıkmasına neden oluyor. Çocukluk çağında ortaya çıkması durumunda ise ileri dönemlerde olumsuz etkileri olabiliyor." diye konuştu.

Bakanlık olarak toplumu, özellikle de çocukları daha sağlıklı bir yaşama teşvik ettiklerini dile getiren Güven, bu konuda farkındalık oluşturmak için sağlıklı ve hareketli yaşamı teşvik eden "Dünya Yürüyüş Günü" gibi etkinlikleri gerçekleştirdiklerini aktardı.

"Çocuklar hazır gıdalardan uzak tutulmalı"

Muhammet Güven, özellikle çocuklarda hareketli yaşam konusunda duyarlılığı artırmak istediklerine işaret ederek, "Etkinliğimize bin civarında öğrenci katıldı. Özellikle bu katılımı sağlayan öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum. İnşallah burada kalmaz. Bundan sonraki yaşamlarında da harekete devam ederler." dedi.

Etkinlik alanında çocuklara sağlıklı yiyeceklerin dağıtıldığına dikkati çeken Güven, şunları kaydetti:

"Çocukların da aileleri tarafından sağlıklı beslenmeye teşvik edilmesi lazım. Hazır gıdalar, katkılı gıdalar sağlıksız beslenmeye yol açıyor. Özellikle çocuklar için çok cazip olan bu gıdalardan uzak tutulması önemli. Okullarda da kantinlerde bu tür gıdaların satılması yasak. Genetik faktörleri ortadan kaldıramayız. Genetik faktörlere ilave olabilecek obezite, diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların ortaya çıkmasını sağlayacak ya da geç ortaya çıkmasını sağlayacak etkinlikleri teşvik etmemiz lazım. Sağlık Bakanlığı ekibi olarak bunu yapıyoruz. Bugün bu etkinlik 81 ilde eş zamanlı olarak yapılıyor."

Hedef trans yağı sıfırlamak

Bir gazetecinin, "Kanada Sağlık Bakanlığınca, hidrojenize edilmiş yapay trans yağların kullanımı resmen yasaklandı. İki yıl önce de Sağlık Bakanlığı olarak Türkiye'de de trans yağların kullanımının sıfırlanacağına ilişkin açıklama yapılmıştı. Gelinen nokta nedir?" şeklindeki sorusu üzerine Güven, 100 günlük Eylem Planı içerisinde trans yağ oranının azaltılmasının da yer aldığını hatırlattı.

Güven, "Kademeli olarak azaltarak zaman içerisinde sıfırlamak, hedeflerimiz arasında." yanıtını verdi.

Türkiye'de obezite sıklığına ilişkin bir soru üzerine Güven, obeziteyle mücadelede ilk olarak çocukluk çağı obezitesini öncelediklerini vurguladı.

Çocukluk çağındaki obezitenin ilerleyen yaşlar için de önemli bir risk faktörü olduğunun altını çizen Bakan Yardımcısı Güven, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun için gıdalarda yapılacak düzenlemeler konusunda Tarım Bakanlığı ile birlikte yürütülen çalışmalarımız devam ediyor. Sağlıklı yaşam ortamının oluşturulmasını ve hareketli yaşam için parkların artırılmasını önemsiyoruz. Bunu teşvik etmek için de çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Ancak bu sadece bizimle değil toplumun da katılımı ve özen göstermesiyle mümkün olabilir. Şehir yaşamı artıkça maalesef hareketsiz bir topluma dönüştük. Şunu biliyoruz gerek obezite gerek diyabet, sadece gıda kontrolü ya da sadece hareketle kontrol altına alınamıyor. Başarılı olabilmek için ikisini de birlikte yapmak gerekiyor."

Sağlıklı yaşamın özendirilmesi için bu tür etkinlikleri artırarak sürdüreceklerine dikkati çeken Güven, bu konuda özellikle ailelerinin de hem çocuklarına davranış biçimleriyle örnek olması hem de sağlıklı beslenme ve yeterli fiziksel aktivite konusunda çocuklarını teşvik etmesini istediklerini dile getirdi.

Tansiyon, kan şekeri, beden kitle indeksi ölçümleri yapıldı

Öte yandan, etkinlik kapsamında, alanda yer alan Sağlıklı Yaşam Aracı'nda, isteyenlere tansiyon, kan şekeri, beden kitle indeksi ölçümleri yapıldı.

Çeşitli oyunların yer aldığı etkinlikte, vatandaşlara sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgi alabilecekleri broşürler dağıtıldı, sırt çantasının içinde masa tenisi raketi, sayaçlı atlama ipi, etiket, şapka, tişört ile "Doğru Egzersiz Sağlıklı Yaşam" kitapçığı hediye edildi.

Çeşitli istasyonlarda dereceye giren katılımcılara ve basın mensuplarına özel yapılan yarışmayı kazanan bir kişiye de bisiklet hediye edildi