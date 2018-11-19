Sağlık Bakan Yardımcısı: ' Hekimler antibiyotik yazarken iki kez düşünüyor'

Meşe, "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, akılcı olmayan antibiyotik kullanımının ve antibiyotik direncinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturduğunu vurguladı.

Tüm ülkelerinin antibiyotik kullanımının çözümüne yönelik başlattıkları acil durum eylemleri ve farkındalık çalışmalarının her geçen gün arttığını söyleyen Meşe, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu soruna dikkati çekmek amacıyla 18 Kasım'ı içine alan haftayı "Dünya Antibiyotik Farkındalık Haftası" olarak belirlediğini anlattı.

Meşe, antibiyotiklerin keşfinin ve tedavide kullanılmasının insan hayatının kalitesine ve yaşam süresine katkı sağladığını, ancak antibiyotiklerin akılcı kullanılması gerektiğini vurguladı.

Antibiyotiklerin uygunsuz kullanımlarının en sık üst solunum yolları enfeksiyonu ve gastroenterit olgularında rastlandığını belirten Meşe, "Viral enfeksiyonlarda antibiyotikler etkisiz olduğu gibi, insan vücudunda antibiyotiklerin birçok zararı olabilir. Özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha fazla olmak üzere işitme kayıpları, alerji gelişebilir hatta böbrek yetmezliğine gidebilen tablolar ile karşılaşabiliriz. Bu nedenle hekimlerimiz antibiyotikleri reçete ederken iki kez düşünmektedirler." diye konuştu.

"Antibiyotikler reçete bilgi sistemi üzerinden takip ediliyor"

Bakan Yardımcısı Meşe, "Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Ulusal Eylem Planı 2014-2017" kapsamında antibiyotiklerin akılcı kullanımının sağlanmasını konusunda 81 ilde Akılcı İlaç Kullanımı İl Koordinatörlüklerinin kurulduğuna işaret ederek, hekimlere, eczacılara, yardımcı sağlık personeline, hasta ve hasta yakınları ile ilaç sektörüne yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Reçete Bilgi Sistemi (RBS) aracılığıyla hekimlerin antibiyotik reçetelemelerinin takip edildiğini ifade eden Meşe, "Reçete bilgi sistemine göre aile hekimlerimiz tarafından oluşturulan reçeteler analiz edilmiş ve bu reçetelerde antibiyotik bulunma oranları tespit edilmiştir. Bu analiz sonuçlarına göre belirli bir tanıya yönelik yapılan değerlendirmede ülke ortalamasının üstünde antibiyotik reçeteleyen hekimlere yönelik eğitim çalışmaları yapılmaktadır." dedi.

"Her yüz reçetenin 25'inde antibiyotik var"

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı Hakkı Gürsöz de, Türkiye geneli antibiyotik kullanımı verilerini paylaştı.

Verilere bakıldığında 2011'de yüz reçetenin 35'inde antibiyotik bulunduğunu belirten Gürsöz, "81 il içerisinde en yüksek antibiyotik reçetelenen il yüzde 58 ile Gaziantep, en düşük ilimiz de yüzde 21 ile Artvin'di. Geçen 7 yıllık süreç içerisinde yoğun bir saha çalışmamız oldu. Türkiye ortalaması 2017'de 35'ten 25'lere düştü. Her yüz reçetenin 25'inde antibiyotik var. Yaklaşık yüzde 28,5'lik bir iyileşme söz konusu oldu. Antibiyotik kullanımında yüzde 38'lik bir reçete payı ile Mardin şu anda ilk sırada yer alırken, en düşük iller ise Edirne, Yozgat ve Artvin olmuştur." bilgisini aktardı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu da halk sağlığı konusu olarak antimikrobiyal direncin birçok sektörün bir arada çalışması gereken bir alan olduğunu ve bu konuda sektörler arası işbirliği yapılması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya, Halk Sağlığı Genel Müdürü Hüseyin İlter, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Rahmi Kılıç, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tekin, Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Ümran Benli, Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk, Prof. Dr. Serhat Ünal, Prof. Dr. Ateş Kara, Prof. Dr. Alpay Azap, Prof. Dr. Canan Ağalar da katıldı.