Sağlık Bakan Yardımcısı HIMSS19'da: 5 yıllık yeni anlaşma

Sağlık Bakanlığı, "dijital" ve "kağıtsız" hastane kavramını oluşturmak ve yaygınlaştırmak amacıyla hastanelerde IT kullanımı hakkında uluslararası ölçekte akreditasyon sağlayan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) Avrupa organizasyonu ile beş yıllık yeni bir işbirliğine imza attı.

Protokol, Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci ile HIMSS CEO’su Harold Wolf III arasında imzalandı. İmza törenine Sağlık Bakanlığından ve HIMSS organizasyondan yetkililer de katıldı.

Yapılan anlaşmayla uygulamanın Türkiye'deki devlet hastanelerinde yaygınlaştırılma çalışmalarının devamı hedefleniyor. HIMSS ile yapılan protokol kapsamında hastanelerde tüm işlemlerin dijital ortama taşınarak hastanelerin kağıttan arındırılması, verilere zaman ve mekandan bağımsız erişim sağlanabilmesi, tanı ve tedavi hizmetlerine hız ve kalite kazandırılması sağlanıyor.

5 yılda 164 dijital hastane ile Avrupa’nın lideri

Sağlık Bakanlığı ile HIMSS arasında 2013’te imzalanan ilk protokol kapsamında, beş yıl içinde birçok kamu hastanesi bu değerlendirmelere alındı. Bu değerlendirmeler, HIMSS tarafından geliştirilmiş, hastanelerde elektronik sağlık kayıtları bazlı hasta güvenliğini temel alan dijital uygulamaların benimsenmesini ölçen EMRAM (Electronic Medical Record Adaption Model) anketi aracılığıyla gerçekleştirildi.

Türkiye bu kapsamda dijitalleşmede büyük yol kat etti. 2013 yılında, HIMSS EMRAM Seviye 6 olarak sertifika alan 1 hastane ile başlayan projede, 2018 yılı itibariyle toplam 169 hastane HIMSS EMRAM Seviye 6 sertifikası aldı. İptallerle birlikte 162 rakamına erişen Türkiye, Avrupa’da en fazla seviye 6 hastanesine sahip olan ülke konumuna geldi. Avrupa’da 31 hastane Seviye 6’ya ulaşmışken, ülkemizin sahip olduğu hastane sayısı Avrupa’nın yaklaşık 5 katı oldu.

Seviye 6 sürecini benimsemiş ve dijitalleşmeyi tüm hastanesinde uygulamayı gerçekleştirebilmiş Seviye 7 sertifikasına, ülkemizin dahil olduğu Avrupa bölgesinde 7 hastane sahip ve bunların 2’si ülkemizde bulunuyor. Tire Devlet Hastanesi 2016 yılında, Yozgat Şehir Hastanesi ise 2018 yılında Seviye 7 olarak derecelendirildi. Ayrıca, Yozgat Şehir Hastanesi 2018 yılında güncellenen EMRAM kriterlerine göre değerlendirilerek Avrupa bölgesinin yeni kriterlere göre ilk Seviye 7 hastanesi olarak tanınmaya hak kazandı.

Kağıtsız hastane hedefleniyor

Sağlık Bakanlığı, son yıllarda ağırlık verdiği çalışmalarla sağlığı teknoloji ile buluşturarak birçok dijital sağlık uygulamasını hizmete aldı. Bir taraftan yeni teknolojiler geliştiren Bakanlık, diğer taraftan ülke çapındaki tüm hastanelerin dijitalleşmesi, kağıtsız hastaneye dönüşmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hastanelerin bilişim teknolojisi seviyelerinin uluslararası standartlara uygunluğunun ölçülmesi ve belgelendirilmesi amaçlanan uygulamada hastaneler anketi doldurduktan sonra HIMSS tarafından değerlendirmeye alınıyor ve 0 ile 7 arasında derecelendiriliyor. Seviye 6 ve 7 olduğu belirlenen hastaneler HIMSS tarafından belgelendiriliyor ve düzenlenen uluslararası kongrelerde ilan edilerek ödüllendiriliyor. Seviye 6, hastanelerin dijitalleşme sürecinin ilk adımı olarak değerlendirilirken, seviye 7 olan bir hastane tam donanımlı dijitalleşme sürecini tamamlamış sayılıyor. 3 yıl geçerli olan sertifikaların tekrar alınabilmesi için hastanenin tekrar değerlendirilmesi gerekiyor. Hastane, 3 yıl sonunda tekrar bir değerlendirme sürecine girmezse veya değerlendirme sürecinde HIMSS EMRAM kriterlerini sağlayamazsa dijital hastane sertifikası iptal ediliyor.

Sağlık Bakanlığı Projeleri Amerika’da tanıtıldı

Ayrıca Sağlık Bakanlığı projeleri, dijital dönüşüm kapsamında Sağlık Bakanlığı hastanelerinin EMRAM Seviye 6 ve Seviye 7 almasının önemi ve bu başarıların hikayeleri organizasyona katılan Sağlık Bakanlığı heyeti tarafından katılımcılara aktarıldı. e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi, Teletıp Sistemi, hastanelerin dijitalleşme süreci gibi konularda sunumlar yapılırken, katılımcı Türk şirketler yapılan toplantılarla sağlık bilişimi alanında sistemlerini tanıtma imkanı buldu.