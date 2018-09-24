SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakan Yardımcısı: ' İlaçta ufak tefek sorunlar yaşanabilir en kısa zamanda aşacağız'
Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven, eczanelerdeki ithal ilaçlarla ilgili, "Fiyatlandırma ile ilgili sıkıntılar dile getiriliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz bununla ilgili çalışmayı yapıyor. Çok ciddi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ufak tefek sorunlar yaşanabilir onları da en kısa sürede aşacağımızı düşünüyorum." dedi.
Sağlık Bakan Yardımcısı: ' İlaçta ufak tefek sorunlar yaşanabilir en kısa zamanda aşacağız'
24 Eylül 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Güven, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaretinde, 28 yıl boyunca Kayseri'de yaşadığını ve Kayseri'den ayrılmasına rağmen kentle gönül bağının devam ettiğini söyledi.

Kayseri'nin, yatırımlarla sağlık şehri haline geldiğini vurgulayan Güven, yeni yapılan Kayseri Şehir Hastanesinin yaklaşık yüzde 90'a yakın doluluğa sahip olduğunu kaydetti.

Sağlık hizmetini şehrin geneline yansıtmaya çalıştıklarını belirten Güven, "Şehrin her yerinde insanların kolaylıkla ulaşabileceği bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Kayseri bizim için çok önemli bir şehir. Erciyes Üniversitesi de 10 Araştırma Üniversitesinden bir oldu." dedi.

Bir gazetecinin eczanelerdeki ithal ilaç konusundaki şikayetlerle ilgili sorusu üzerine Güven, "Bu konu ile ilgili çalışıyoruz. Fiyatlandırma ile ilgili sıkıntılar dile getiriliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz bununla ilgili çalışmayı yapıyor. Çok ciddi bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ufak tefek sorunlar yaşanabilir onları da en kısa sürede aşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

ithal ilac ilac krizi prof dr muhammet guven

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ithal ilaç ilaç krizi Prof. Dr. Muhammet Güvenkaçak ilaç ankara emniyet mudurlugu kacakcilik suclariyla mucadeleyilan zehirleri antimikrobiyal iltihap giderici prof. dr. bayram gocmenacil saglik 112 yarali sahinmikrorna dr. nejla ozer prof. dr. mehmet gurbilekkardiyo - onkoloji trakya üniversitesi Doç. Dr. Cafer Zorkungsk selim giray ilacbursa uludag universitesi beyaz onluk giyme toreniunicef libya trablus obezite kanser sigara ingiltere kanser arastirma kurumu cancer research ukuyku kalitesi american mayo clinicsağlıkta şiddet adana seyhan devlet hastanesi uyku tıbbı prof. dr. fuat ozgen turk uyku tibbi dernegidiyabet şeker hastalığıdesarj boks hekimyeni ekonomik program saglik politikalari huseyin celikKronik miyelositer lösemi KML doc. dr. selami kocak toprakböbrek nakli prof. dr. murat tuncerTürk Toraks Derneği dr. ismail hakki musa port de versailleduktoskopi meme kanserimitral kalp kapağı ameliyat kardiyoloji Sağlık bakan yardımcısı Halil Eldemir Sağlık Bakanlığı112 acil servis Adana seyhan devlet hastanesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.