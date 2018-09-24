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Sağlık Bakan Yardımcısı: 'Konforlu, estetik, rahat hastaneler inşa etmeye çalışıyoruz'
Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, "Sağlıkta 2002 yılından beri önemli dönüşümler yaptık. Bu dönüşümler kapsamında hastaneleri birleştirdik. Sağlıkla ilgili birçok reform yaptık. Şimdi, fiziki mekanlarla yapmış olduğumuz reformları daha iyi hale getirmek için daha konforlu, estetik, rahat hastaneler inşa etmeye çalışıyoruz." dedi.
Sağlık Bakan Yardımcısı: 'Konforlu, estetik, rahat hastaneler inşa etmeye çalışıyoruz'
24 Eylül 2018 - AA
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Eldemir, Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'i ziyaretinde, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki sağlık hizmetlerinin sorunsuz ve daha kaliteli sürdürülmesi için incelemelerde bulunmak üzere kente geldiğini söyledi. Türkiye genelinde 6 şehir hastanesinin hizmet verdiğini hatırlatan Eldemir, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde 6 şehir hastanesi tamamlanarak milletimizin hizmetine sunuldu. Şehir hastaneleri kamu ile özel sektörün ortaklığı ile yapılan hastanelerdir. Bunlardan bir tanesinin inşası da Kütahya'da başladı. Yer teslimi de bir ay önce yapılmış. Şantiyede incelemelerde bulunduk. İnşaatın ilerlediğini gördük. Ümit ediyorum ki bugüne kadar tamamladığımız 6 tanesi gibi bu yıl sonuna kadar açacağımız Eskişehir, Manisa ve Ankara'daki Bilken'ten sonra ilerleyen zamanda da en kısa sürede yatırımı tamamlanıp, Kütahyalıların hizmetine de şehir hastanemizin açılmasını istiyoruz. Bunun için de gayret sarf ediyoruz."

Eldemir, sağlık alanında önemli dönüşümler ve reformlar yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti: 

"Şehir hastaneleri daha önce klasik anlamdaki sağlık hizmetlerimizin birkaç seviye üstü. Milletimiz en iyisine, en güzeline layık. Sağlıkta 2002 yılından beri önemli dönüşümler yaptık. Bu dönüşümler kapsamında hastaneleri birleştirdik. Sağlıkla ilgili birçok reform yaptık. Şimdi, fiziki mekanlarla yapmış olduğumuz reformları daha iyi hale getirmek için daha konforlu, estetik, rahat hastaneler inşa etmeye çalışıyoruz. Bizim şehir hastanelerimiz de fiziki anlamda böyle. Bunun yanında hizmet noktasında da niteliği artırmak, orada çalışan doktorlarımızın daha motivasyonlu çalışmalarını, oradaki hastalarımızın daha fazla moral bularak şifa bulmasını sağlamak için çalışıyoruz." 

İnceleme gezisinde bakanlıkla ilgili konuları tespit ettiklerini belirten Eldemir, ilgili kurumlarda gerçekleştirdikleri teknik gezinin Kütahya'ya faydalı olacağına inandığını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:

saglik bakan yardimcisi halil eldemir saglik bakanligi

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2
1) Mustafa Yılmaz (Borsacı)
24.09.2018 14:23:52
Güle Güle Kullanın...
People
6
2) zeki can (CERRAH PİZZACI)
24.09.2018 13:12:42
Sen doktorları memnun edemedikten sonra hiç bir şeyin anlamı yok........
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