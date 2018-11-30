Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe: 'AIDS'ten korunmada tek çare tek eşliliktir'

Bakan Yardımcısı Meşe, "1 Aralık Dünya AIDS Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, hastalığın önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini belirterek, dünyada 36,7 milyon HIV taşıyıcısının bulunduğunu, 1 milyon kişinin de AIDS nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Doğu Avrupa ve Orta Asya ülkelerinde de hasta sayısının hızlı arttığına işaret eden Meşe, belirli bir yaş grubunda görülen HIV'in artık tüm yaş gruplarında görülmeye başladığına dikkati çekti.

Türkiye'nin HIV açısından az sıklıkta görülen ülkeler arasında yer aldığını ancak son yıllarda vaka sayılarında artış izlendiğini vurgulayan Meşe, şöyle konuştu:

"Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü 1985'ten günümüze kadar bildirimi yapılan 18 bin 557 HIV (pozitif) ve 1736 AIDS vakası mevcuttur. Bu vakaların yüzde 15,3'ü yabancı uyruklu kişilerden oluşmaktadır. Bu hastalığın bulaşma yollarına baktığımızda ise en çok cinsel yolla bulaştığı görülmektedir. HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. HIV enfeksiyonu önlenebilir bir hastalıktır ve korunma önlemleri tedaviden çok daha etkili ve ucuzdur. En sık görülen bulaşma yolunun cinsel temas olması nedeni ile neredeyse korunmada tek çare tek eşliliktir."

Bakan Yardımcısı Meşe, Türkiye'de kan yolu ile hastalığın bulaşmasını önlemek için 1986'dan itibaren kan ve kan ürünlerinin HIV yönünden test edildiğini, 1987'den beri organ ve doku nakilleri öncesinde de gerekli testlerin yapıldığını anlattı.

"Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi sayılarını artıracağız"

HIV ile yaşayan kişilerin tedaviye kolay ve kesintisiz ulaşmasının sağlanması, sosyal destek, bakım olanaklarının iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması için de sağlık hizmeti sunumunda gerekli düzenlemelerin yapıldığını aktaran Meşe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemizde, tanı konan ve bildirimi yapılan tüm hastaların tedavi ve bakım hizmetlerine ulaşmalarını sağlayan Genel Sağlık Sigortası uygulaması pek çok ülkeye örnek oluşturabilecek bir uygulamadır ve ilaca erişimde sorun yaşanmamaktadır. HIV enfeksiyonunun varlığını saptamak amacıyla riskli davranışları olan kişiler ve şikayeti olan herhangi bir kişi, istediği sağlık kurumuna başvurması durumunda testleri yapılmakta ve test sonucunun pozitif çıkması halinde HIV pozitif kişi Genel Sağlık Sigortası kapsamında takip ve tedaviye alınmaktadır.

HIV-AIDS açısından hassas grupları, korunma ve bulaşma yolları hakkında bilgilendirmek, ücretsiz ve gizlilik esasları içerisinde HIV test hizmeti sunmak, test öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmeti vermek, tedavi için doğru merkeze yönlendirmek için Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri kurulmaktadır. Bu merkezlerin sayılarının artırılması stratejilerimiz arasında yer almaktadır."



Meşe, yeni vaka sayısını azaltmak amacıyla farkındalık ve bilgilendirme için tüm hedef gruplarında akran eğitimi dahil eğitim faaliyetlerinin de desteklendiğini ifade ederek, "Bu hastalığın tıbbi tedavisi dışında, sosyal olarak da taşıma zorluğu bulunması nedeniyle bu hastalığa yakalananların veya kendisinden şüphelenenlerin, sağlık kuruluşlarına başvurmaktan çekinmeleri bile bu hastalığın yayılmasında büyük sorunlarından bir tanesidir." ifadelerini kullandı.