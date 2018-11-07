SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakan Yardımcısı: 'Telefon ve tablet 'susturucu' gibi kullanılıyor'
Sağlık Bakan Yardımcısı Meşe, "çocuğun eline tablet, telefon vereyim, evde otursun, ben de dinleneyim ya da işimle ilgileneyim" yaklaşımının ebeveynlerin kolayına geldiğini söyledi
Sağlık Bakan Yardımcısı: 'Telefon ve tablet 'susturucu' gibi kullanılıyor'
07 Kasım 2018 - AA Duygu Yener
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, Dijital Oyun Bağımlılığı Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, son yıllarda ortaya çıkan ve yaygınlığı gün geçtikçe artan bağımlılık türlerinden birisinin de dijital oyun bağımlılığı olduğunu söyledi.

Dijital oyun bağımlılığında, çocukların ve geleceğin risk altında olduğuna işaret eden Meşe, "Bu sorun tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de giderek artan önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmektedir. Sağlık Bakanlığı olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. Bu konuda çalışmak ve eylem planları oluşturmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çocukların yüzde 80'i oyun oynuyor"
Meşe, araştırma sonuçlarına göre, çocukların yüzde 46'sının hemen her gün internet kullandığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"6-15 yaş grubu çocuklar, interneti, ilk sırada yüzde 85 ile ödev veya öğrenme, ikinci sırada yüzde 80 ile oyun oynama amacıyla kullanmaktadır. Ben de bir anneyim ve biz annelere burada çok büyük görevler düşüyor. Bu işe önce erişkin işi ile başlamamız lazım. Biraz da çocukları bizler teşvik ediyoruz. Kolayımıza geliyor. Yemek yedirirken eline internetten bir oyun veya bir çizgi film açmak. Hepimiz çalışan anneleriz. Çocuğu gelince bir parka götürmek zorumuza mı gidiyor? 'Eline tablet, telefon vereyim evde otursun, ben de dinleneyim ya da işimle ilgileneyim.' Annelerin ve babaların kolayına geliyor. Bir 'susturucu' gibi kullanılabiliyor bazen. Çuvaldızı önce anne, babalara batırmamız lazım. Neden bu çocuklar oyun bağımlısı oluyor?"

Meşe, çocukların ruhsal boşluğunu da bu şekilde doldurduğunu ifade ederek, oysaki anne, babaların bu boşlukları sevgiyle doldurması, çocuklarıyla daha fazla zaman geçirmesi gerektiğini söyledi.

Belediyelere de bu konuda çok önemli görevler düştüğüne dikkati çeken Meşe, "Güvenli oyun parkları oluşturulmasıyla bu çocuklarımızı kurtarabiliriz. Onlar zaten çok saf. Biz nasıl şekillendirirsek onlar öyle şekilleniyorlar." dedi.

Anahtar Kelimeler:

emine alp mese oyun bagimliligi saglik bakan yardimcisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
duzce 3 nolu ASM Arzu Yılmaz Şaşoğlu kitap alışkanlığıyeditepe universitesi Bedrettin DalanTokyo Tıp Fakültesi Japonya cinsiyet eşitsizliği yukiko hayashisağlık karnesi saglik bakanligikanser tedavisi Diş Hekimliği Prof. Dr. Semih Özbayraklösemi Gazi Mustafa Kemal Mesleki Lisesi Yalova fetiye babadaglimultipl skleroz Türk Nöroloji Derneği Prof. Dr. Aksel SivaSağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cevdet Erdölrahim filmi hsg filmi rahim filmi hsg tarimsal ilac Harran Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dr. Zafer Hasan emine alp mese oyun bagimliligi saglik bakan yardimcisisağlıkta millileşme sağlık sektörü recep tayyip erdoğan sağlık bilimleri üniversitesitüp bebek doc. dr. ibrahim polatsahte doktor Mersin dolandiricilik buroyoğun bakım hemşiresiTİKA Özebkistan Sağlıkta şiddet Dr. Bahattin Ahmet Yalçınkanun teklifi sağlık yasası tütün kullanımı parkinson translational medicine dr. viviane labrie
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/11-11/1140. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...ANTA
08/11-11/116.Tıbbi Rehabilitasyon KongresiFİZİKSEL...ANKA
15/11-17/117th IAU Annual ConferenceÜROLOJİİSTA
15/11-18/1115. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı KongresiDİĞERANTA
14/11-18/1162. Türkiye Milli Pediatri KongresiPEDİATRİANTA
22/11-25/119.Ulusal Obezite KongresiBESLENME...ANKA
21/11-25/119.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği KongresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.