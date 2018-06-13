Sağlık Bakanı 2023 hedefini açıkladı: '20 milyar dolar'



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Türkiye'nin sağlık turizminden yıllık 4 milyar dolar civarında geliri bulunduğunu belirterek, "2023 hedefi 20 milyar dolardır." dedi.

Demircan, Bartın 400 yataklı Devlet Hastanesi temel atma töreninde yaptığı konuşmada, sağlık alanında 2002'den bu zamana çok önemli adımlar atıldığını ve çok önemli mesafeler katedildiğini söyledi.

Şu anda 60'tan fazla tesis ve hastanenin yapımının tamamlanıp hizmet vermesine karşın açılışlara yetişemediklerini ifade eden Demircan, şöyle konuştu:

"Daha üç gün önce Sinop'taydık ve bir günde 3 hastanemizin açılışını yaptık. Peki, niye anlatıyorum? Türkiye'deki gelişmenin hızını anlatıyorum. Yine 2018 yılında temeli atılmak için sıra beklenen 42 tesisimiz var. İşte birinin bugün temelini burada hep birlikte atıyoruz. Türkiye'de ne değişti de böyle hızlandı bu işler? Eski Türkiye'de bunlar yoktu, 2002'den önce Türkiye'de bunlar yaşanmıyordu. Önemli olan değişim, Türkiye'de önce zihniyet değişti. Daha önceki zihniyet asıl olan 'devlet' diyordu, millet ikinci plandaydı. Oysa Türkiye'de 2002'den sonra değişen zihniyet 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiydi. Bu ilke etrafındaki değişim, Türkiye'deki işlerin, hizmetlerin vatandaşa dönük yaklaşımın değişimini gösterdi ve yaşattı."

"Türkiye mesafesini aldı ve demokrasi yolunda hızla ilerliyor"

Ülkede geçmiş yıllarda sürekli kriz, kaos, vesayet baskısı ve darbeler yaşandığını, milletin devletini ve ülkesini uçurumun kenarından çekerek darbeleri tarihin karanlıklarına attığını ifade eden Demircan, sistemdeki sıkıntı ve verimsizliğin ülkenin arzuladığı kalkınma hızını yakalamaya yetmediğini ve engel olduğunu anlattı.

Sağlık Bakanı Demircan, ülkede 30 yıldır terör belasının yaşandığına ve binlerce şehit, can kaybının yanı sıra milyarlarca dolar kaynak kaybına maruz kalındığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye, 2017'de bir karar aldı. 24 Haziran'da yapacağımız seçim aslında 16 Nisan 2017'de aldığımız kararın uygulaması olacak. Ne kararı aldık? 'Bu parlamenter sistemle Türkiye'nin arzuladığı kalkınmayı ve gelişmeyi sağlamak mümkün değil. Türkiye'nin arzuladığı demokrasi gücünü de elde etmek mümkün değil.' dedik ve Anayasa'da yaptığımız değişikliği milletin onayına getirdik. Milletimiz aslında seçimi 16 Haziran 2017'de yaptı. Şimdi onun fiili uygulamasını hayata geçireceğiz. Siz bakmayın muhalefete… Gelince, seçilince iddiaları o ki parlamenter sisteme geri gideceklermiş. Dikkat edin anahtar kelime geri gideceklermiş. Bugün onların bulunduğu pozisyon adeta bir gericilik pozisyonudur. Türkiye mesafesini aldı ve demokrasi yolunda hızla ilerliyor ve ilerlemeye devam edecek. Öbür taraftan Türkiye 16 yıllık istikrarlı bir hükümet dönemi yaşadı. O 16 yıllık istikrar sayesindedir, bugün Türkiye'nin elde ettiği gelişme düzeyi."

Bakan Demircan, 2002'de sağlık hizmetlerinin ne durumda olduğunun gençlere hatırlatılması gerektiğine de vurgu yaparak, "Bugün 25 yaşındaki gençlerin o gün yaşananlardan haberi yok. O günlerde Türkiye'nin ambulans sayısı sadece 560 küsurdu. Bugün Türkiye'nin 6 bin kara ambulansı var. 19 helikopter ambulansı var. 2002'de Türkiye'nin sahip olduğu nitelikli hasta yatağı sayısı 18 bindi. Bugün 130 bini geçmiş durumdayız. Nitelikli yatak dediğimiz tek veya iki kişilik odalar. Türkiye'nin yoğun bakım yatak sayısı, 2 bin 214'tü. Bugün 36 bin 500 yoğun bakım yatağımız var. Bu ulaştığımız rakam Avrupa normunun üst rakamıdır." ifadesini kullandı.

Turizmi alanında Türkiye'nin iddialı bir şekilde yola çıktığını anlatan Demircan, şunları kaydetti:

"Şu anda sağlık turizminden ülkemizin yıllık 4 milyar dolar civarında geliri vardır. 2023 hedefi 20 milyar dolardır. Türkiye'de sağlık altyapısı tümüyle yenilenmek üzere. Türkiye'de önümüzdeki 5-6 yıllık süre içinde sağlık altyapısı tümüyle yenilenmiş olacak. Artık Türkiye önümüzdeki 10 yıllar boyunca sağlık yatırımlarını artık ikinci planda görecek. Çünkü yatırımları tamamlamış olacak. Ama çok hazindir, muhalefet bunlara da karşı çıkıyor. Gerçi onların karşı olmadığı gelişim, yatırım yok ki. 1970'lerde İstanbul'daki köprüye karşı çıktılar."

"Türkiye ayağındaki prangalardan kurtulmuş olacak"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 24 Haziran seçimlerinin önemli bir seçim olduğuna da işaret ederek, yeni dönemde parlamenter sistemden çıkılıp Cumhurbaşkanlığı, başkanlık sisteminin inşa edileceğini söyledi.

Bu dönemde yeni sistemin kurumlarının, mevzuat altyapısının oluşacağını anlatan Demircan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunları bu meclis yapacak. Bu seçim ayrıca önem arz ediyor. Türkiye ayağındaki prangalardan kurtulmuş olacak, hızla gelişmeye, kalkınmaya devam edecek. 30 yıldır boğuştuğu terör belasıyla daha etkin mücadele imkanı bulacak. AK Parti döneminde özellikle son dönemde artık kemiğe dayanmış bu bıçak mesafesindeki hadiseye gereken müdahale gerektiği şekliyle yapılıyor. Artık terörü içeride değil, dışarıda karşılıyoruz. Nereye yuvalanırsa yuvalansınlar orada karşılarında bu milletin gücünü, askerini, Mehmetçiğini bulacaklar."

Törende, Bartın 400 yataklı Devlet Hastanesi'nin temeli Bakan Demircan'ın yanı sıra Bartın Valisi Nusret Dirim, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ve diğer ilgililer tarafından atıldı.

Bakan Demirci, törenin ardından Bartın Valisi Dirim'i de makamında ziyaret ederek, brifing aldı.