Sağlık Bakanı: 2023 sonuna kadar aşıyı yerlileştirme konusunda kararlıyız

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle ilgili "Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak." dedi.
'Aşı ekibi Güney Kore'de'
Sağlık Bakanı Koca, "Aşıyla ilgili bir ekip iki hafta önce Küba'ya gitmişti. Şu an yine bir geniş ekibimiz Güney Kore'de araştırma, çalışma ve görüşmeleri yapmak üzere gitmiş oldular." diye konuştu.
Bakan Koca, "2023 sonuna kadar aşıyı yerlileştirme noktasında kararlıyız." dedi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/03-23/03
|Sağlık Bilimlerinde Araştırma Sempozyumu
|TIP EĞİTİMİ
|İZMİ
|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
|NEFROLOJİ
|KIBR
|05/04-07/04
|TOD Nisan Kursu
|GÖZ...
|ANKA
|07/04-10/04
|41. PEDİATRİ GÜNLERİ ve 20. PEDİATRİ HEMŞİRELİĞİ GÜNLERİ
|ÇOCUK...
|İSTA
|12/04-13/04
|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
|RADYOLOJİ
|ANKA
|12/04-14/04
|Hedef Kanser 2019
|TIBBİ...
|KIBR
|10/04-14/04
|Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA