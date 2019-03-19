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Sağlık Bakanı: 2023 sonuna kadar aşıyı yerlileştirme konusunda kararlıyız
Sağlık Bakanı Koca, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle ilgili "Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak." dedi
Sağlık Bakanı: 2023 sonuna kadar aşıyı yerlileştirme konusunda kararlıyız

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19 Mart 2019 - AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kartal Dr. Lütfü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle ilgili "Bundan böyle buranın adı Kartal Şehir Hastanesi olacak." dedi. 

'Aşı ekibi Güney Kore'de'
Sağlık Bakanı Koca, "Aşıyla ilgili bir ekip iki hafta önce Küba'ya gitmişti. Şu an yine bir geniş ekibimiz Güney Kore'de araştırma, çalışma ve görüşmeleri yapmak üzere gitmiş oldular." diye konuştu. 

Bakan Koca, "2023 sonuna kadar aşıyı yerlileştirme noktasında kararlıyız." dedi. 

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