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Sağlık Bakanı: '2023'e kadar medikal turizmde geliri 5 kat artırmamız mümkün'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugüne kadar 1,5 milyar dolar, sağlık turizminden gelirimiz var, bunu yeterli görmüyoruz. 2023'e kadar medikal turizmde bunu 5 kat artırmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Sağlık Bakanı: '2023'e kadar medikal turizmde geliri 5 kat artırmamız mümkün'
29 Kasım 2018 - AA
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Bakan Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

"Sağlık turizminde gelinen nokta yeterli mi? Bu alanda hangi ülke vatandaşları Türkiye'yi tercih ediyor?" yönündeki bir soru üzerine Koca, sağlık turizmi için en fazla Azerbaycan, Irak, Gürcistan, Almanya ve Rusya uyrukluların Türkiye'ye geldiğini söyledi.

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Gelenlere onkoloji, göz, beyin cerrahisi ve radyoterapi başta olmak üzere birçok alanda nitelikli hizmet sunulduğunu belirten Koca, sağlık turizmi hizmetlerinde özel sektörün büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin sağlık turizmi konusunda en büyük avantajlarından birinin, bulunduğu coğrafya olduğuna dikkati çeken Koca, 4 saatlik uçuş mesafesinde 1,5 milyarlık nüfusa ulaşılabilindiğini, bu nüfusun da orta-üst gelir seviyesindeki kitle olduğunu ifade etti.

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Koca, sağlık turizmini çok stratejik bir hedef olarak gördüklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"Hem fiziki şartlarımız hem kullandığımız teknolojiler hem de sahip olduğumuz insan kaynağımızla ciddi bir noktadayız. Şehir hastanelerimizin de devreye girmesiyle kamunun sağlık turizminde farklı bir noktaya geleceğini düşünüyorum. O nedenle mükemmeliyet merkezlerinden fazlasıyla bahsediyoruz. Bugüne kadar 1,5 milyar dolar, sağlık turizminden gelirimiz var, bunu yeterli görmüyoruz. 2023'e kadar medikal turizmde bunu 5 kat artırmanın mümkün olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de kamu-özel-üniversite ayrımı gözetmeden bütün ülkenin birikimini kullanan ve bunu bir devlet politikası haline getiren, kamunun gücüyle de bunu kamçılayan bir dönem olsun istiyoruz." 

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 "Geldiğimiz yerin daha üst noktalara taşınabileceğine inanıyorum"

USAŞ adıyla yeni bir kamu şirketi kurulduğunu ve bu şirketin özel sektör dinamiğiyle çalışabilecek nitelikte olduğunu vurgulayan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bütün özel sektör, kamunun mükemmeliyet merkezleri ve üniversitelerimizin yaptığı hizmetler bir portalda bulundurulacak. Hangi hizmetleri, hangi fiyata verdiğinin de net belli olduğu bir sistem. Yoğun hasta akışının olduğu bölgelerde müdahale sonrası hastanın takibini yapmak üzere gerektiğinde orada kontrolleri ve takibini yapmak üzere sağlık kuruluşlarının da devreye girdiği, sağlık turizminden pay alan hiçbir ülkenin yapmadığı bir işlemden bahsediyorum, hem memnuniyeti hem direkt ulaşılabilirliği hem de güven unsuru anlamında son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Daha dinamik, daha aktif ve bizim devlet imkanlarının da devreye girdiği kamu-özel ayrımı yapmadan bu sağlık turizmini bir şekilde kamçıladığımız ve katlanmasını arzu ettiğimiz bir döneme giriyoruz."

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Koca, sağlık turizmi alanında kamunun yapacağı çok işlerin olduğunu, özellikle şehir hastanelerinin devreye girmesi ve ileri teknolojinin varlığıyla özel sektörün ölçeğinin çok üzerinde hizmetlerin yapılabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Saç ekimi ve benzeri olabilir, ama kamunun organ nakli, kanser tedavisi, radyoterapi gibi daha üst düzeyde, daha üst ölçekte, devletler ile kamu ve özel sigorta şirketleriyle anlaşmalar yaparak yoğun bir döneme girelim istiyoruz. Abartarak söylemiyorum, dünyada bizim sunduğumuz sağlık hizmetlerini bu fiyatlarla sunan başka bir ülke yok. Almanya'da 250-500 avroya kadar değişen MR fiyatının, Türkiye'deki SUT fiyatı 61 lira. Bizim bypass ameliyatlarımızın rakamları dünyayla kıyaslanamaz. En ucuz olan Hindistan'dan bile ucuz. Bu ucuzluk daha alt model, daha düşük model, daha yetersiz teknoloji kullandığımızdan değil. Bilakis en üst teknoloji kullanılıyor, en iyi fiziki şartların oluştuğu ortamlar mevcut, en çok müdahaleyi güvenle yapan insan kaynağımız var. O nedenle biz çok tercih ediliyoruz. Ben geldiğimiz yerin daha üst noktalara taşınabileceğine inanıyorum. Bunu yapmak zorundayız."

Sağlık turizminde sunulan paketleri yoğunlaştırmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile diyalog içerisinde olduklarını bildiren Koca, bu alanda hedefte bulunan ülkelerde ofisler açılmasını önemsediklerini dile getirdi.

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People
18
1) Dr.İsyankar (Dr)
29.11.2018 15:32:13
Bakanımız doğru söylüyor en ucuzu Türkiye ... sağlıkda el emeğinin bukadar beleş olduğu bir ülke yok daha dünyada. Tabi ucuza verirsiniz sağlık hizmetini. En baba ameliyatı yap kamuda eline o ameliyattan 100-200 TL bile geçmesin... el emeğinin bu kadar ucuzlatıldığı başka bir ülke yok. El kesesinden ağalık bu olsa gerek.
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