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Sağlık Bakanı: 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca piyasaya arz edilen ilaç miktarlarına ilişkin yaptığı açıklamada bu hafta itibarıyla 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısının son bulacağını bildirdi
Sağlık Bakanı: 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacak
05 Şubat 2019 -
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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,  piyasaya arz edilen ilaç miktarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış olduğu ve bazı üretici, ecza deposu ve eczanelerin fiyat artışı beklentisi ile stok eğilimine girdiğinin tespit edildiği kaydedildi. 

Bu süreçte ilaç tedarik sıkıntısı yaşanmaması için denetimlerin sıklaştırıldığı ve hayati ilaçlarda fiyat artırımı dahil olmak üzere gerekli tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

Son bir haftada 81 ilde 900 personel ile üretici, ecza deposu ve eczanelerde yapılan ilk denetimler neticesinde değişik miktarlarda para cezası kesildiği belirtilen açıklamada idari para cezalarına ek olarak kapatma dahil her türlü önlemin alındığı belirtildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzalı açıklamada ‘Kimsenin ilaç tedarik zincirini bozup hastalarımızı mağdur etmesine izin verilmeyecek, gereken yapılacaktır’ denildi.

41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacak

İlaç Takip Sistemi (İTS) üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışının an be an takip edildiği belirtilen açıklamada “İTS üzerinden yapılan incelemeler neticesinde üretici seviyesinde sorun yaşandığı tespit edilen 41 kalem ilaca geçen hafta Fiyat Değerlendirme Komisyonumuz (FDK) tarafından fiyat artışı verilmiştir. Fiyat güncellemesi yapılan ilaçlar arasında göz damlaları, kanser ilaçları, tansiyon ilaçları, grip ilaçları, çocukların da kullandığı antibiyotikler ve bağırsak hastalıklarında kullanılan ilaçlar bulunmaktadır. Bu hafta itibariyle bu 41 ilacın piyasadaki arz sıkıntısı son bulacaktır” açıklamasında bulunuldu.  

Spekülatif bilgilere itibar etmeyin

Medyada ilaç sayıları ile ilgili çıkan haberlerin de değerlendirildiği açıklamada şunlar kaydedildi: ” Medya üzerinden ilaç sayılarıyla ilgili abartılı rakamlar dillendirilerek spekülasyon yaratma çabalarının, kur güncellemesi öncesinde baskı oluşturmaya yönelik olduğu açıktır. Bu konuda kamuoyunu yanlış bilgilendirerek sürece alet olan açıklama ve beyanlara da maalesef şahit olmaktayız. Vatandaşlarımızın bu tip spekülatif bilgilere itibar etmemesini rica ediyoruz.

Yeni kur ayarlamasını takiben bu durum tamamen ortadan kalkacaktır. Bakanlığımız ithal ilaçların yerli üretimi konusundaki çalışmalarını da kararlılıkla sürdürmektedir.

Hastalarımız tedarik edemedikleri ilaçlar için “ilac.tuketici@titck.gov.tr” ya da “halkla.iliskiler@titck.gov.tr” adreslerine e-posta gönderebilir; 44 44 680 numaralı telefondan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuza ulaşabilirler.”

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saglik bakanligi ecza deposu

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