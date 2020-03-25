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Sağlık Bakanı: 561 yeni vaka, 15 can kaybımız var
"Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti"
Sağlık Bakanı: 561 yeni vaka, 15 can kaybımız var
25 Mart 2020 23:42 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 15 kişinin daha hayatını kaybettiğini, bugüne kadar vefat eden hasta sayısının 59 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 5 bin 35 test sonuçlandı, 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2 bin 433. Sayılar, kayıp acısını, endişeyi ifade edemez. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadesini kullandı.

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