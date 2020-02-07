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Sağlık Bakanı açıklamıştı, yurt dışından gelen tüm yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, "Bugüne kadar toplamda 96 uçuşu ve 25 binin üzerinde yolcuyu taradık. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz vakaya rastlamadık" dedi
Sağlık Bakanı açıklamıştı, yurt dışından gelen tüm yolcular termal kameralarla kontrol ediliyor
07 Şubat 2020 - AA
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İSTANBUL- Sağlık Bakanlığının koronavirüsüne karşı aldığı önlemler kapsamında, yurt dışından İstanbul Havalimanı'na gelen tüm yolcular, termal kameralarla kontrol edilmeye başlandı.

Bakanlığın Bilim Kurulunda alınan karar kapsamında, daha önce Çin ile Japonya, Tayvan, Tayland, Hong-Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya'dan gelen uçuşlarda uygulanan termal kamera kontrolünün kapsamı bugün daha da genişletildi.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü görevlileri, İstanbul Havalimanı'na yurt dışından gelen tüm yolcuları pasaport kontrol noktası ile transit salona kurulan kameralarla kontrol etmeye başladı.

Vücut ısısı 38 derecenin üstünde olan kişilerin tespiti için yapılan uygulamada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı öğrenildi.

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İstanbul Havalimanı Başhekimi Dr. Aykut Yener Kavak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının uluslararası havalimanlarına tüm uçuşlarla gelen yolcuların termal kameralardan geçirileceğini daha önce duyurduğunu belirtti.

Kavak, bu kapsamda İstanbul Havalimanı'nda da termal kamera sayısını artırdıklarını kaydederek, "Böylece termal kamera sayısını 2'den 6'ya çıkardık. Yurt dışından gelen tüm yolcuları bu termal kameralarla süzerek, ülkemize geçişini sağlayacağız." dedi.

Termal kamera uygulamasına 22 Ocak'ta Çin'in Vuhan kentinden gelen uçaklardaki yolcularla başladıklarını anımsatan Kavak, "Bu uygulamayı 23 Ocak itibarıyla Çin ana karasından gelen tüm uçuşlar, 29'u itibarıyla da çevredeki 7 ülkeyi taramaya almıştık. Bugün itibarıyla da tüm uçuşları taramaya alıyoruz. Bugüne kadar toplamda 96 uçuşu ve 25 binin üzerinde yolcuyu taradık. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz vakaya rastlamadık." ifadelerini kullandı.

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