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Sağlık Bakanı: Acil hizmetlerden katılım payı almıyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "82 milyon vatandaşımızı kapsayan ve geniş çeşitliliğiyle hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan hizmet veren, dünya ölçeğinde benzeri olmayan bir sağlık ödeme sistemine sahibiz. Sağlıkla ilgili de biz katılım payı olarak acil hizmetlerden almıyoruz, yoğun bakımlardan, yatan hastadan, ameliyat olan hastalardan, tetkiklerden, görüntülemelerden almıyoruz. Peki nereden alınıyor, sadece poliklinik gibi acil olmayan hizmetlerde, özellikle 6-8 lira gibi rakamlarla, kronik olmayan, kanser olmayan hasta grubundan." dedi.
Sağlık Bakanı: Acil hizmetlerden katılım payı almıyoruz
11 Mart 2019 - AA
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İnşaatı devam eden Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Bakan Koca, yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret eden Koca, burada ildeki devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında yetkililerden brifing aldı.

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Koca, şair İsmet Özel'in sağlık durumuna ilişkin soru üzerine, Özel ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kendisiyle 2 saat kadar önce telefonla görüştüm, genel durumunda bir sorun yok. Yakından takip ediliyor, ben de yakından takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli şairi ve aynı zamanda önemli bir fikir adamı olan İsmet Özel'e buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ve Rabb'imden acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Bakan Koca, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün Antalya'da esnafın tedavi olmak için 14 çeşit vergi ve para ödediği iddiası var. Bununla ilgili değerlendirmeniz nedir?" şeklindeki sorusuna, şu yanıtı verdi:

"82 milyon vatandaşımızı kapsayan ve geniş çeşitliliğiyle hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan hizmet veren, dünya ölçeğinde benzeri olmayan bir sağlık ödeme sistemine sahibiz. Sağlıkla ilgili de biz katılım payı olarak acil hizmetlerden almıyoruz, yoğun bakımlardan, yatan hastadan, ameliyat olan hastalardan, tetkiklerden, görüntülemelerden almıyoruz. Peki nereden alınıyor, sadece poliklinik gibi acil olmayan hizmetlerde, özellikle 6-8 lira gibi rakamlarla, kronik olmayan, kanser olmayan hasta grubundan."

Bu katkı payının da istismarı önlemek için alındığını ifade eden Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya ölçeğinde böyle bir oran yok. Katılım paylarının, sağlık gideri içindeki sağlık hizmetinin toplam katılım payı yüzde 2,7. Yani bütün sağlık gideri içindeki payını söylüyorum. İlaçlardan alınan katılım payı -ki kanser ve benzeri ilaçlardan almıyoruz- ilaçlardan alınanla birlikte bütün sağlık hizmetinin toplam sağlık gideri içindeki payı yüzde 5,9. Dünya ölçeğinde böyle bir katılım payı yok.

Dünya, her geçen gün bir şekilde hizmeti daraltan, katılım payını artıran bir yaklaşım içinde. En son SMA örneğinde gördüğünüz gibi birçok yurt dışında ve benzeri ilaçların ödemeleri dahil olmak üzere Türkiye geri ödeme listesine almaya devam ediyor. Yani biz her geçen gün vatandaşın cebinden çıkan paranın daha az olduğu hatta özel sektörden de hizmet alarak vatandaşın hizmete erişimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz."

Bakan Koca, 14 Mart'ta 9. şehir hastanesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacağını dile getirerek, "Gelen hastalarımızdan bu kadar lüks ortam, ileri teknoloji ve nitelikli hizmeti gördükten sonra ekstra bir ücret ödemesi olacak mı diye sorduklarını biliyoruz. Bu hastanelerden de bugüne kadar nasıl hangi hastaneden hizmet alınıyorsa bundan sonraki süreçte de ekstra bir ödeme yapmadan, yine aynı şekilde sadece poliklinik hizmetleri olmak üzere, yine ameliyat ve benzeri acil yoğun bakım hizmetlerinden katılım payı olmamak üzere, hizmet vermeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şehir hastanesinden kastımız şu; bölgesinde en son noktada sağlık hizmetinin, araştırmanın, eğitimin de yapılabilir olduğu 'hastane üssü' olmasını istiyoruz." dedi.

İnşaatı devam eden Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunan Bakan Koca, yetkililerden bilgi aldı. 

Daha sonra Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'ı makamında ziyaret eden Koca, burada ildeki devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında yetkililerden brifing aldı. 

Ardından basın mensuplarına açıklama yapan Koca, Zonguldak'ın son 16 yılda 18,5 milyar lira hizmet aldığını belirterek, bunun 650 milyon lirasının ise sağlık yatırımı için ayrılan kısım olduğunu söyledi.

Sağlıkta merkez ve ilçelerde 19 yatırımın devam ettiğini aktaran Koca, "2014 yılından beri sorunlu olan ama Bakanlığım döneminden sonra hızlı gündeme aldığımız ve ihalesi yapılan, yüzde 35 seviyelerine gelen inşaatımızı yerinde gördük. 420 yataklı yoğun bakım, yeni doğan bakım, yanık ve benzeri birimleriyle hizmete açıldığında özellikle üniversiteyle birlikte kullanılabilecek yapıdan bahsediyoruz. Zonguldak'ın hizmet verebilir, hastanın sevk edilmediği bir yer olmasını hedefliyoruz. Ödenek sorunu oluşturmadan, yakın takip içindeyiz." diye konuştu.

Sağlık hizmetlerinde yapılan çalışmalardan örnekler veren Koca, bu alanda dünya ölçeğinde belli bir noktaya gelindiğini vurguladı.

Bakan Koca, "Helikopter ve uçak ambulanslarımız dünyada benzeri olmadığı şekliyle 82 milyon vatandaşımıza, herhangi bir ücret vermeden hizmete devam ediyor." dedi.

Yeni dönemde özellikle sağlıkta şehir hastaneleriyle hizmeti taçlandırmak istediklerinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Şehir hastanesinden kastımız şu; bölgesinde en son noktada sağlık hizmetinin, araştırmanın, eğitimin de yapılabilir olduğu 'hastane üssü' olmasını istiyoruz. İlla kamu özel iş birliğiyle yapılıyor olması gerekli bir şeylerdir. Şehir hastanelerini, fonksiyonel olarak hastanın son noktada artık sevk edilmediği hastaneler olarak konumlandırıyoruz ve her geçen gün markalaştırmak istiyoruz. Bu çerçevede bakıldığında üniversite ile iş birliğinde içinde olan ve hastanın sevk edilmediği, branş, ileri teknoloji ve nitelikli insan gücünün eksik olmadığı yapı; şehir hastanesi olarak adlandırılacaktır." 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ardından esnaf ziyaretinde bulundu ve çocuklara oyuncak hediye etti.
 

 

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