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Sağlık Bakanı: 'Adli sorunları getiren branşların tercihi daha aşağılarda'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Eskişehir ziyaretinde tıp fakültesi öğrencileriyle buluştu. Öğrenciler branş, medyadaki doktor haberleri gibi konular ile ilgili Fahrettin Koca’dan bilgi aldı
Sağlık Bakanı: 'Adli sorunları getiren branşların tercihi daha aşağılarda'
20 Şubat 2019 -
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Eskişehir ziyaretinde tıp öğrencileri ile buluşan Koca öğrencilerin sorularını yanıtladı. Cerrahi branşlara talebin azaldığı yönündeki sorulara  “adli sorunları da beraberinde olan branşların tercihinin daha aşağılarda olduğunu görüyoruz” dedi.

Cerrahlığa asistan bulunamıyor mu şu an? Bunun sebebi sizce ne? Neden tıptan mezun olanlar hastaları daha az görecekleri bölümleri tercih ediyor? Bununla ilgili bir politikanız olacak mı?” sorusu üzerine Sağlık Bakanı Koca şunları aktardı: 

“Bunun çözümü aslında sizlerde. Tercih yapan sizlersiniz. Bu noktada kadroları açan bizleriz. Geçen TUS’ta sıralamayı  söyleyeyim size: 
1. sırada  tercih edilen dermatoloji. 
2. sırada tercih edilen plastik cerrahi. 
3. sırada tercih edilen radyoloji.
4. sırada tercih edilen radyasyon onkolojisi.
5. sırada göz, 6. sırada çocuk psikiyatrisi, FTR, tıbbi genetik, sonra KBB, psikiyatri… Hatta spor hekimliği 11.sırada, nükleer tıbbın önünde.
Enfeksiyon 14. Sırada.
Çok acıklı bir durum: Kardiyoloji 15. sırada.
Nöroloji 16. sırada. Üroloji 17. sırada.
Ortopedi 18, su altı hekimliği 19, anestezi 20, göğüs hastalıkları 21.
İç hastalıkları, ana branştan bahsediyorum, iç hastalıkları 22!
Halk sağlığı 23, Adli Tıp 24. Halk sağlığı  ve adli tıptan sonra kalp damar cerrahisi geliyor. 
Kadın doğuma daha yeni geldik: 26. 
Çocuk hastalıkları 27! Ben çocuk hekimiyim, ilk tercihim çocuktu.
Aile hekimliği 28, ondan sonra geliyor 29 olarak genel cerrahi. 
Beyin cerrahisi 30.sırada! 
Çocuk cerrahisi 31, acil tıp 32, göğüs cerrahisi 33 ve gidiyor…

Bu tabloda gördüğümüz çok açık ve net. Özellikle riski düşük olan, hastayla fazla meşgul olunmayan; cildiye, fizik tedavi ve radyoloji gibi branşların daha çok tercih edildiği, ama beyin cerrahisi gibi kalp damar cerrahisi gibi kadın doğum gibi meşakkatli, sorunlu, adli sorunları da beraberinde olan branşların tercihinin daha aşağılarda olduğunu görüyoruz. 

Bunun ülke için hayra alamet olmadığını hepimiz söyleyebiliriz. Bu doğru bir şey değil. En önemli, kendinizi emanet ettiğiniz bölümlerle ilgili “olsa da olur” diye tercih edildiğini görüyoruz." 

Araştırma: Meslek seçiminde idealler branş seçiminde malpraktis kaygısı etkili 

Bakanlık olarak bu konu ciddi olarak gündemlerinde olduğunu belirten "Koca Biz diğer branşları ne yaparak daha da tercih edilebilir hale getirebiliriz. Mesela performansla ilgili bir uygulamamız var. Bu uygulamanın, yani performansın, teorik olarak olması gerektiğine inanıyorum ama performansın bu şekliyle uygulanmasını doğru bulmuyorum. Yapılması gereken performans düzenlemesini de çalışıyoruz. Onu da birkaç ay sonra açıklamış oluruz. " dedi. 

Performans sistemi değişiyor 

Sağlık Bakanı Koca: Performansta biraz daha farklı kriterler devrede oluyor olacak. Yani özellikli, nitelikli, meşakkatli, beceri gerektiren işlerle, müdahalelerle ilgili performansın farklı şekilde devrede olması gerekiyor. Riski düşük olan ve bulunduğu yerden puan toplayarak elde edilen performansın hakkaniyetli olduğuna inanmıyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesinin bu olduğuna inanıyorum, bunu düzeltmek gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında da bir takım sebeplerin varlığını düşünüyoruz. Mesela özellikle adli olaylar son dönem ciddi bir sorun haline gelmeye başladı. Birçok avukatın hastadan ücret talep etmeden harekete geçtiğini, bu noktada müdahale yapan hekim ile ilgili bunu iş edinen avukatların olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bu istismarı da önleyen bir düzenleme yapılması gerektiğine inanıyorum. Biz, temelde 20 yıl önce, 30 yıl önce veya dünyada olduğu gibi özellikli, nitelikli ve meşakkatli işlemlerle ilgili farklı bir yaklaşım içerisinde olduğumuzda, beyin cerrahisi de tercih edilebilir olur, kadın doğum, onkolojik ve cerrahi branşlar da tercih edilir. O nedenle bunu biz çözmek için gayret içerisinde olacağız. Sizler de tercih gayreti içerisinde olursanız iyi yaparsınız.”

Hep birlikte mücadeleye devam

“Son zamanlarda basında doktor karşıtı birçok haber yapılıyor, yalan haber yapılıyor.  Bu ister istemez halkın doktora karşı olan bakış açısını olumsuz etkiliyor ve doktora karşı güven azalıyor. Sizin acaba bu yönde denetiminiz veya yaptırımınız var mı? “  sorusunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu sözlerle yanıtladı: 

“  Bu da bakanlık olarak da hepimizin sizlerin ve bizlerin muzdarip olduğu bir konu. Bir şekilde bir muhabir arkadaşın,  ilgililere sormadan kendi bildiği yaklaşımla haberin içinden bir cümle ile cımbızla alıp ve o oluşturduğu algı ile de vatandaşımızın bilinçaltına her geçen gün farklı bir algı oluşumuna sebep olduğunu görüyoruz. Bunu en son amniyotik bantta görmüştük. Bu aslında yapılması gereken yapılacak sağlıkla ilgili haberlerin bir yerden mutlak sorularak teyit edilerek, doğrulunun teyit edilerek yapılmalı gerektiği kanaatindeyim. Hep birlikte mücadeleye devam.”

İntern öğrenciler ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Koca şunları kaydetti: 

“ Son yıllarda TUS sınavının devreye girmesiyle, pratikte birçok mezun arkadaşımızın sahada olmayıp direk TUS imtihanına girerek uzmanlığa başladığı bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Ben bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Bir şekilde internlik döneminde mutlak pratiğin sistematiğinin oluşturulması gerektiğini hatta asgari bir dönem sahada da bunun pratiğinin yapılması gerektiğini, hatta yer yer belli dönemler itibariyle ücretli olması gerektiğini, bunun her yerde benzer ve eşit şekilde uygulanması gerektiği kanaatindeyim. Bu konuyla ilgili de bakanlık olarak bunu kendi aramızda tartışıyoruz. Bir çalışma grubu bunu gündemine aldı. Bu konuyla ilgili öğrencilerle de yani paydaşlarla da bu konuları konuşmayı düşünüyoruz. Ben burada bir sorun olduğunu, bu sorunun mutlak bir şekilde aşılması gerektiğini, 5. sınıftan itibaren 6. sınıf dahil olmak üzere sadece uzmanlık eğitimi için geceli gündüzlü çalışan ve TUS’a hazırlanma gayreti içinde olan ama pratikten uzak, devamında da uzmanlık eğitiminde de pratiği yapmayarak uzmanlık eğitimin devam edildiği bir sistemden bahsediyoruz. Bu kabul  edilebilir bir durum değil. Bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Dershanelerin yoğun bir şekilde bu konuyla ilgili açığı kapatma noktasına ne kadar gayret içinde olduğunu sizler de bizler de iyi biliyoruz. Gidişatın doğru olmadığını söyleyebilirim. “ 

Anahtar Kelimeler:

saglik bakani tus tercih cerrahi brans

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People
16
1) A (İ)
20.02.2019 13:33:47
Şu malpraktis ortamında hastaya neşter vurabilen cerrah benim gözümde kahramandır. Ben de kendimi karaciğer biyopsisi yaparken kahraman gibi hissediyorum. Vücudun en çok kanlanan organına iğne sokuyorsun ve ölüme kadar komplikasyon olabilecek bir işlem. Para için göze alınmaz asla, sırf vicdanımızdan yapıyoruz
People
9
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
20.02.2019 12:43:38
Riskli branşların yaptığı işlemlere, riskleriyle orantılı ücretler ödenir ve ilave imkanlar tanınırsa tercih sıralamasında tepetaklak bir gidişat olabilir. Şu andaki sistem ; sınavlarda en başarılıların en risksiz, hatta bazı ülkelerde gereksiz diyerek bile branşı oluşturulmayan, alanlara kaymasına teşvik ediyor. Beyin göçünün sadece ülkelerarası olmadığının en güzel göstergesi budur.
People
8
3) bozeren (nş uz dr)
20.02.2019 12:04:53
niye acebaa?
People
7
4) Dr.Gökhan Gökçe (Beyin Cerrahı)
20.02.2019 11:54:05
Tespitleriniz doğru bizlere de hak vermişsiniz peki sonuç niye ortada yok sayın bakanım ? Performans sisteminin bu şekliyle uygulanmasının yanlış olduğu tespitini yapmışsınız bizce de yanlış hemde çok yanlış. Sağlık sistemimizde telafisi imkansız hasarlar bırakmaya devam ediyor acilen adeletli ve kapsayıcı olarak yeniden kurgulanması gerekli yoksa başta yeni nesil hekim yapılanmamız bozulacak, riskli branşta yüksek nitelikli hekim bulamayacağız, iş barışımız hasar görmeye devam edecek. Sizden radikal ve etkili çözümler bekliyoruz. SAYGILARIMLA...
People
4
5) Dr.Cevdett (Cerrah)
20.02.2019 11:47:05
sbn.gov.tr'de pek çok konuda sorun ve çözümleri ile ilgili yazılarımız var. Orası göstermelik değilde işlevsel hale getirilirse faydalı olur sayın bakanım. Samimi çalışmalarınızda başarılar dilerim.
People
14
6) ömer hayyam (op.dr)
20.02.2019 11:46:46
1) cimer taciz hattını hekime işletme
2) anayasaya aykırı hasta hakkı yönetmeliğiyle hekime tacize son ver
3) hakkaniyeti şahsen istemem, adaletli perfornans sistemi yap
4) özel hastanelerin hekimin maaşını düşük göstermesini kabül etme...
5) muayeneciliği rahat bırak
6) bıçak parası miktarını hekim ve ttb belirlesin, sen öde,.... sistem düzelir
People
13
7) Pediatri (uzman)
20.02.2019 11:29:12
Cerrahi branşların performans puanlarını arttırmak için bir süredir devam eden çalışmaların sonuca ulaşacağı görünüyor. Ancak listeye bakarsak sorun cerrahi branştan çok malpraktis ve şiddet. Pediatri,iç hastalıkları gibi branşların durumu da ortada. Pastayı parçalamayı değiştirmek TUS'taki seçimi ne kadar değiştirecek????
Diğer mesleklerde olduğu gibi kişiye değil çalışılan kuruma rücu edilen dava zorunluluğu ile çok iyi düzenlenmiş hekimleri koruyucu bir malpraktis ve şiddet yasası çıkmadan bu sorun çözülmez.
People
3
8) aydin sinal (hekim)
20.02.2019 11:29:11
cerrahi branjlara olan ilginin azalmasi avrupa ve amerikada 1970 li yillarda baslamisti,yurtas hekimler kazanci bol,risikosu az branjlari tercih edince avrupada basta almanya ve ingiltere cerrahi branjlardaki eksigi gidermek icin yabanci doktor calismasi icin izin verdi,sayi artti,benim geldigim 1970 li yillarda almanyada anestesi,genel cerrahi,ginekoloji,uroloji v.s. gibi cerrahi dallarda istedigin yerde calisma imkanin vardi,ben Goethe enst.lisan okulundayken anesteside calismak istedigimi ,hastahane aradigimi tip dergisine verdigim ilanda bana 33 hastahaneden teklif gelmisti.gittigim hastahanenin genel cerrahi,ginekoloji ,uroloji,beyin cerrahisi gibi bölümlerinin yarisi basasistan ve asistan kadrolari yabanci hekimle doluydu,anestesinin2/3 yabanciydi.
Türkiyeninde bu bölümleri yabanci hekimlere acmasi sartir.
ikinci bir husus ise Performans sistemi,baslangicta bu sistemin cok faydali oldugunu savunurken artik gerek hekimler,gerekse hastalar tarafindan bozulup ise yaramaz hale geldigini herkes görüyor,care bu sistemin düzeltilmesi belki muayene izninin tekrar verilmesi veya anlasmali hekimlerin calistirilmasi gibi teknik sorunlar ,benim aklima gelenler bu yönde.acil bir care bulunmasi sart gibi ;hasta tedavi oldugunu,hekim tedavi ettigini zannediyor bile olsa gelecekte hasta kendisini tedavi ettirecek hekim bulamayacak veya özel hastahanelere servet ödeyecek gibi gözüküyor.
People
16
9) Şakir Şakirt (Kamçatka Balıkçısı)
20.02.2019 11:26:44
Dert etmeyin sayın bakanım..
2071 Vizyonuna kadar her şey düzelir..
Ama Siz ve Biz olur muyuz bilinmez...
People
15
10) Salgado Delgado (Siesta ve Fiesta işleri)
20.02.2019 11:13:18
İtiraf gibi açıklama....!

Sorumlusu kim veya kimler ?

Faiz Lobisi mi BaBo ??

ve Bu olumsuz gidişatı kim , Nasıl tersine çevirecek ??

Zararın neresinden dönebilirsek kardır Noktasına mı geldik ??
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