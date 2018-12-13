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Sağlık Bakanı Ankara'daki tren kazasında ölenler için başsağlığı diledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ankara'daki tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet yaralılara şifa diledi
Sağlık Bakanı Ankara'daki tren kazasında ölenler için başsağlığı diledi
13 Aralık 2018 - AA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Koca, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Ankara'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

9 kişi yaşamını yitirdi

Kazanın oluş şekli hakkında bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Saat 06.30'da Ankara Garı'ndan hareket eden tren, 06.36 sularında Yenimahalle ilçesi motor istasyonu civarında yol kontrolünden dönen lokomotifle kafa kafaya çarpışarak elim bir kaza meydana gelmiştir." diye konuştu. 

Turhan, saat 10.00 itibarıyla kaza yerinde yapılan tespitlerde 3 makinist ve 5 yolcunun hayatını kaybettiğinin belirlendiğini, hastaneye sevk edilen 48 yolcudan birinin de hastanede vefat ettiğini bildirdi.

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