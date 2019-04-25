Sağlık Bakanı: Aşı toplu yapılmayacak...Takip için sağlık kartı geliştiriyoruz

Çocuğuna aşı yaptırmayı reddedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Sağlık Bakanlığı, her ne kadar aşıların güvenli ve faydalı olduğunu ispatlamaya çalışsa da aileler buna karşı direnç gösteriyor. Bu direnci kırmak isteyen Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlı ile ortak bir çalışma başlatıyor. Gazetemize konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmayı şöyle anlattı: Aşı reddinin sebebi; aşıların ithal olması ve içeriği ile ilgili endişeler. Bu sebeple önümüzdeki beş senelik süreçte bütün aşıları yerli hale getirmeye çalışacağız. Ağustosta yerli difteri ve tetanos aşısını ruhsatlandırmış olacağız. Yeni dönemde aşıları toplu değil, tekli olabilecek şekilde uygun ortamda uygulayacağız. Ayrıca okul çağı döneminde bir sağlık kartı geliştiriyoruz. Böylelikle aşıların takibini dijital ortamda yapacağız.

SMA HASTALARINA İYİ HABER

Türkiye Gazetesinde yer alan Damla Peker'in haberine göre; Bakan Koca, her yıl ortalama 170 SMA'lı doğum gerçekleştiğini bu nedenle evlilik öncesi çiftlerin taramadan geçirileceğini de söyledi. Hastalıkları tespit etmek için tarama yapılabilecek bir kitin olduğunu ifade eden Koca "Öncelikle bu kitin yerleştirilmesi ile ilgili üç firma devrede. İkincisi, biz ilacı da yerlileştirmek istiyoruz. İlk defa hızlı ruhsatlandırma hakkımızı kullanacağız. Ayrıca çocuklarımızın ilaçtan mahrum kalmamaları için firmayla görüşerek iki yıllık bir süreç için fiyat pazarlığı yaptık. Eski maliyetlere göre oldukça aşağı çekildiğini söyleyebilirim" dedi.

İLAÇ FİYATLARINA DÜZENLEME

Sağlık Bakanı Koca, bazı ilaçlarda yaşanan erişim sıkıntısıyla ilgili ise, şunları kaydetti: Eşdeğeri olmayan bir ilacın piyasada yokluğunu söyleyemeyiz. Buna rağmen fiyat düzenlemesi yapmamız gereken ilaçlarla ilgili gerekli toplantıları yaptık. Bir iki hafta içerisinde neticelenir.