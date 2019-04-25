SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı: Aşı toplu yapılmayacak...Takip için sağlık kartı geliştiriyoruz
Sağlık Bakanı: Beş sene zarfında bütün aşıları yerli hale getirmeye çalışacağız. Aşılar artık toplu yapılmayacak. Takip için de sağlık kartı geliştiriyoruz
Sağlık Bakanı: Aşı toplu yapılmayacak...Takip için sağlık kartı geliştiriyoruz
25 Nisan 2019 - Türkiye Damla Peker
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çocuğuna aşı yaptırmayı reddedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Sağlık Bakanlığı, her ne kadar aşıların güvenli ve faydalı olduğunu ispatlamaya çalışsa da aileler buna karşı direnç gösteriyor. Bu direnci kırmak isteyen Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlı ile ortak bir çalışma başlatıyor. Gazetemize konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çalışmayı şöyle anlattı: Aşı reddinin sebebi; aşıların ithal olması ve içeriği ile ilgili endişeler. Bu sebeple önümüzdeki beş senelik süreçte bütün aşıları yerli hale getirmeye çalışacağız. Ağustosta yerli difteri ve tetanos aşısını ruhsatlandırmış olacağız. Yeni dönemde aşıları toplu değil, tekli olabilecek şekilde uygun ortamda uygulayacağız. Ayrıca okul çağı döneminde bir sağlık kartı geliştiriyoruz. Böylelikle aşıların takibini dijital ortamda yapacağız.

SMA HASTALARINA İYİ HABER

Türkiye Gazetesinde yer alan Damla Peker'in haberine göre; Bakan Koca, her yıl ortalama 170 SMA'lı doğum gerçekleştiğini bu nedenle evlilik öncesi çiftlerin taramadan geçirileceğini de söyledi. Hastalıkları tespit etmek için tarama yapılabilecek bir kitin olduğunu ifade eden Koca "Öncelikle bu kitin yerleştirilmesi ile ilgili üç firma devrede. İkincisi, biz ilacı da yerlileştirmek istiyoruz. İlk defa hızlı ruhsatlandırma hakkımızı kullanacağız. Ayrıca çocuklarımızın ilaçtan mahrum kalmamaları için firmayla görüşerek iki yıllık bir süreç için fiyat pazarlığı yaptık. Eski maliyetlere göre oldukça aşağı çekildiğini söyleyebilirim" dedi.

İLAÇ FİYATLARINA DÜZENLEME

Sağlık Bakanı Koca, bazı ilaçlarda yaşanan erişim sıkıntısıyla ilgili ise, şunları kaydetti: Eşdeğeri olmayan bir ilacın piyasada yokluğunu söyleyemeyiz. Buna rağmen fiyat düzenlemesi yapmamız gereken ilaçlarla ilgili gerekli toplantıları yaptık. Bir iki hafta içerisinde neticelenir.

Anahtar Kelimeler:

asi uygulamasi saglik bakani fahrettin koca sma

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kan alma Becton Dickinson aşı haftası aşı reddi Trakya Üniversitesi Muzaffer Eskiocak EKG Muhammet Bilgi ECG Reader ALES ÖSYM TUS Tıpta uzmanlık sınavı ÖSYM kadın beyni erkek beyni Gamze Tanrıöver Akdeniz Üniversitesi Trakya Üniversitesi geleneksel tıp GETAT sağlık Bakanı doktor kazançları doktor maaşları doktorlar ne kadar kazanıyor yapay zeka California Üniversitesi beyin şifre çözücü zatürre Dünya Sağlık Örgütü aşılama Dünya DNA Günü Duran Canatan talasemi TÜRKPATENT yapay zeka Habip Asan Fikri Mülkiyet Günü immünoterapi Saadettin Kılıçkap diyarbakır sağlık üssü Orta Doğu Selçuk Tunik Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Bakanlığı aşı uygulaması sıtma dünya sıtma günü Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanlığı sözleşmeli yönetici performans Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kızamık UNICEF Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü Sedanter yaşam DSÖ aşı uygulaması Sağlık Bakanı fahrettin koca sma
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.