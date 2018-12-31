Sağlık Bakanı: Bakanlık ve kuruluşlarında 267 engelli personel istihdam edildi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, bakanlıkta boş bulunan engelli kadrolarına ilişkin soru önergesine yazılı yanıt veren Koca, engelli personel alımlarının, bakanlık ve bağlı kuruluşlarına ihdas edilen kadro imkanları ölçüsünde, hizmet gerekleri ve ihtiyaçları ile Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen nitelik kodları dikkate alınarak yapılabildiğini belirtti.

Koca, "2018 yılında bakanlığımız ve bağlı kuruluşlara 267 engelli personel yerleştirilmiş olup yüzde 3 oranında engelli memur kontenjanı doldurulmuştur." ifadesini kullandı.