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Sağlık Bakanı: Başhekimin davranışı kabul edilemez!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Antalya Kumluca Devlet Hastanesinde yaşanan başhekim skandalıyla ilgili açıklama yaptı
Sağlık Bakanı: Başhekimin davranışı kabul edilemez!
17 Aralık 2020 16:31 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki hemşireye ceza için hakaret içerikli yazı yazdırdığı iddia edilen Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ayşegül Alkan'ın davranışının kabul edilemeyeceğini belirterek "Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan'ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir." bilgisini paylaştı.

Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Antalya Kumluca Devlet Hastanesinde yaşanan olayla ilgili derhal harekete geçerek duruma el koyduklarını bildirdi.

Görev yerinden ayrıldığı gerekçesiyle iki hemşireye başhekim tarafından verildiği ileri sürülen cezai uygulamanın kabul edilmesinin mümkün olmadığını vurgulayan Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her türlü görev ihmali ve hatalı davranış karşısında ne tür bir işlem yapılacağı ilgili mevzuatımızda belirtilmiştir. Kimsenin bunun dışında bir işlem yapma, yargılamayı kendisi yaparak kendi belirlediği bir cezayı uygulama hakkı yoktur. Özellikle bütün sağlık çalışanlarımızın özveri ile mücadele yürüttüğü bu dönemde Bakanlığımızın herhangi bir sağlık personelimizi incitecek bir fiile bile tahammül etmeyeceği bilinmelidir."

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Bakan Koca, olay duyulur duyulmaz, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılarak Alkan'ın başhekimlik görevinden uzaklaştırıldığına dikkati çekerek "Yürütülen disiplin soruşturmasının sonucu beklenmeksizin Alkan'ın başhekimlik sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

antalya kumluca devlet hastanesi

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People
28
1) Pirt (Op.dr)
17.12.2020 17:40:15
Bizim başhekim doktorların performansını sekreterlere soruyor.en çok hangi Dr unuzu seviyorsunuz hangisi hastalara iyi davranıyor.turkiye tersine döndü.sekreterler Dr dan çok daha kibirli ters gitsen onlarda iş yavaşlatıyor başhekimlere sorulunca duruma göre yorum yapıyor.yaziklar olsun.
People
25
2) Pirt (Op.dr)
17.12.2020 17:37:17
Eskiden hemşirelerin sicil amiri doktordu.simdi hastane müdürleri.boyle olunca hemşireler doktorları dinlemiyor.servise çıkıyoruz kahvaltılarını bitirmelerini bekliyoruz.ters bı şey desek burnumuzdan getiriyorlar.hastalarimiza bakmıyorlar.hastane müdürleri kral o ayrı.
People
15
3) HEKİM (DOKTOR)
17.12.2020 17:34:51
Böyle durumlarda yöneci kimse hekim yada diğer hekim olmayanyöneticide olabilir.burda doktor meslektaşımız.tutacak tutanak affetmeyecek.Nasıl bir asker görev yerini terkedemiyorsa görevli hemşire, hekimde terkedemez.yönetmeliğe göre cezasını verecek.Öfkesine yenilmesi haricinde tamamen haklıyken haksız duruma düşmüş malesef.
People
19
4) Pirt (Op.dr)
17.12.2020 17:34:36
Bu olay Tüzün koktugunun göstergesi.18 yıldır 28 yıldır başhekim olanlar var.iki dönem kuralı gelsin.bu doktorlar doktorluk yapmıyor.milli servet boşa gidiyor.bashekimlik okulu acilsin bir sürü eğitim masrafı devletin sırtından kalkar.
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