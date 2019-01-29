Sağlık Bakanı: Başvuru yapan 199 SMA hastasına ilaç kullanım onayı verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir süre önce onay işlemlerini başlattıkları SMA Tip 2 ve Tip 3 hastaları ile ilgili sürecin tamamlandığını bildirerek ilaçların geri ödeme kapsamına alındığını duyurdu.

Koca yaptığı açıklamada sürecin yöneticisi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve bürokratlarına, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Bakanlık çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı personeline teşekkür etti.

Koca özel teşekkürünü ise şu sözlerle SMA hastalarına iletti.

Sağlık Bakanı Koca açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

Daha önce onay verilen SMA Tip 1 tanılı 394 hastamız, ilaçlarını kullanmaya devam etmektedir. Tip 2 ve Tip 3 tanılı hastalarımızdan başvuru yapan 199’unun bu süreçte Bilimsel Komisyonumuzca ilaç kullanım onayı verilmiştir.

Çalışmalarının sona yaklaştığı yerli tanı kitlerinin kullanıma girmesi ile tarama programları başlatarak, hastalığın ortaya çıkmasından önce tedbirler alacağız. İlaca erişimin kesintisiz sağlanabilmesi ve tedavinin sürdürülebilir olması amacıyla da zorunlu lisans kullandırarak ilacın üretimini temin edeceğiz.

SMA tanı ve tedavi merkezlerinin sayısını arttırarak, erken teşhis ve hastalığa daha odaklanmış, yurt geneline yaygınlaşmış bir yaklaşımı da sağlayacağız."